Схему движения 21 маршрута временно изменят в Алматы

21 автобусный маршрут изменит движение в Алматы. Это связано с ремонтом дорог, сообщает Zakon.kz.

В сообщении городского акимата за 11 августа сказано, что из-за среднего ремонта пр. аль-Фараби от проспекта Дулати до улицы Аскарова с 23:00 12 августа до 07:00 14 августа вносятся временные изменения в схемы следующих маршрутов:

№34 – в северном направлении – начало с КП "А/С Арман" – разворот на ул. Жарокова – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении – без изменений;

№86 – в западном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – перенос К/П на остановочный пункт "А/ С Арман". В восточном направлении – начало с К/П "А/ С Арман" – пр. аль-Фараби – далее по схеме;

№28 – в северном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – далее по схеме. В южном направлении – начало с КП "ул. Биржана" – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – далее по схеме;

№67 – в южном направлении – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – далее по схеме. В северном направлении – без изменений;

№135 – в северном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – далее по схеме. В южном направлении – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – далее по схеме;

№32 – в северном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – далее по схеме. В южном направлении – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – далее по схеме;

№103 – в северном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – далее по схеме. В южном направлении – без изменений;

№63 – в западном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – далее по схеме. В восточном направлении – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – далее по схеме;

№119 – в южном направлении – ул. Мустафина – ул. Торайгырова – ул. Саина – ул. Аскарова – далее по схеме. В северном направлении – без изменений;

№38 – в западном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Новои – ул. Торайгырова – ул. Саина – далее по схеме. В восточном направлении – без изменений;

№15 - в северном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – далее по схеме. В южном направлении – без изменений;

№98 – в западном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Саина – ул. Рыскулбекова – далее по схеме. В восточном направлении – ул. Рыскулбекова – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – далее по схеме;

№121 – в южном направлении – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – разворот на ул. Розабакиева – пр. аль-Фараби – далее по схеме. В северном направлении – без изменений;

№211 – в южном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – далее по схеме. В северном направлении – без изменений.

Также сказано, произойдут изменения в схеме движения маршрутов из-за ремонта проспекта Сейфуллина от улицы Акан Серы до проспекта Рыскулова с 23:00 11 августа до 07:00 13 августа:

№18 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Сефуллина – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;

№30 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – ул. Акан Серы – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Акан Серы – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;

№34 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;

№72 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;

№73 – в северном направлении – пр. Назарбаева – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – ул. Акан Серы – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Акан Серы – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – пр. Назарбаева – далее по схеме;

№129 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;

№138 – в западном направлении – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – пр. Сейфуллина – ул. Акан Серы – ул. Жумабаева – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – пр. Рыскулова – далее по схеме;

ТП7 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – разворот на пр. Рыскулова – далее движение в обратном направлении, перенос к/п на остановочный пункт "Сейфуллина/Рыскулова"; В обратном направлении - начало движения с к/п "Сейфуллина/Рыскулова" – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

Плановый средний ремонт дорог в Алматы начали в июне. Из-за этого жители города столкнулись с пробками.

7 августа 2023 года в акимате Алматы заявили, что средний ремонт основных магистральных улиц будет завершен раньше срока. Отмечено, по проспектам Абая и аль-Фараби осталось несколько участков.