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Схему движения 21 маршрута временно изменят в Алматы

Схему движения 21 маршрута временно изменят в Алматы Фото: Zakon.kz
21 автобусный маршрут изменит движение в Алматы. Это связано с ремонтом дорог, сообщает Zakon.kz.

В сообщении городского акимата за 11 августа сказано, что из-за среднего ремонта пр. аль-Фараби от проспекта Дулати до улицы Аскарова с 23:00 12 августа до 07:00 14 августа вносятся временные изменения в схемы следующих маршрутов:

  • №34 – в северном направлении – начало с КП "А/С Арман" – разворот на ул. Жарокова – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении – без изменений;
  • №86 – в западном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – перенос К/П на остановочный пункт "А/ С Арман". В восточном направлении – начало с К/П "А/ С Арман" – пр. аль-Фараби – далее по схеме;
  • №28 – в северном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – далее по схеме. В южном направлении – начало с КП "ул. Биржана" – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – далее по схеме;
  • №67 – в южном направлении – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – далее по схеме. В северном направлении – без изменений;
  • №135 – в северном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – далее по схеме. В южном направлении – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – далее по схеме;
  • №32 – в северном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – далее по схеме. В южном направлении – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – далее по схеме;
  • №103 – в северном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – далее по схеме. В южном направлении – без изменений;
  • №63 – в западном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – далее по схеме. В восточном направлении – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – далее по схеме;
  • №119 – в южном направлении – ул. Мустафина – ул. Торайгырова – ул. Саина – ул. Аскарова – далее по схеме. В северном направлении – без изменений;
  • №38 – в западном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Новои – ул. Торайгырова – ул. Саина – далее по схеме. В восточном направлении – без изменений;
  • №15 - в северном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – далее по схеме. В южном направлении – без изменений;
  • №98 – в западном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Саина – ул. Рыскулбекова – далее по схеме. В восточном направлении – ул. Рыскулбекова – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – далее по схеме;
  • №121 – в южном направлении – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – разворот на ул. Розабакиева – пр. аль-Фараби – далее по схеме. В северном направлении – без изменений;
  • №211 – в южном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – пр. аль-Фараби – далее по схеме. В северном направлении – без изменений.

Также сказано, произойдут изменения в схеме движения маршрутов из-за ремонта проспекта Сейфуллина от улицы Акан Серы до проспекта Рыскулова с 23:00 11 августа до 07:00 13 августа:

  • №18 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Сефуллина – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;
  • №30 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – ул. Акан Серы – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Акан Серы – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;
  • №34 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;
  • №72 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;
  • №73 – в северном направлении – пр. Назарбаева – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – ул. Акан Серы – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Акан Серы – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – пр. Назарбаева – далее по схеме;
  • №129 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;
  • №138 – в западном направлении – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – пр. Сейфуллина – ул. Акан Серы – ул. Жумабаева – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – пр. Рыскулова – далее по схеме;
  • ТП7 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – разворот на пр. Рыскулова – далее движение в обратном направлении, перенос к/п на остановочный пункт "Сейфуллина/Рыскулова"; В обратном направлении - начало движения с к/п "Сейфуллина/Рыскулова" – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

Плановый средний ремонт дорог в Алматы начали в июне. Из-за этого жители города столкнулись с пробками.

7 августа 2023 года в акимате Алматы заявили, что средний ремонт основных магистральных улиц будет завершен раньше срока. Отмечено, по проспектам Абая и аль-Фараби осталось несколько участков.

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