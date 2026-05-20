В Алматы временно изменят схемы движения двух автобусных маршрутов
С 21 мая 2026 года в Алматы временно изменится движение двух автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.
О нововведениях стало известно из заявления Транспортного холдинга Алматы в Telegram-канале.
Так, в связи с проведением работ по реконструкции кабельных электрических сетей напряжением 6-10 кВ от ТЭЦ-1 в Алмалинском, Ауэзовском и Жетысуском районах Алматы с 21 мая будут временно внесены изменения в схемы движения маршрутов №17 и №123 до завершения работ.
№17
В южном направлении: улица Жансугурова – проспект Сейфуллина – далее по схеме.
В обратном направлении: без изменений.
№123
В южном направлении: улица Жансугурова – проспект Сейфуллина – далее по схеме.
В обратном направлении: без изменений.
Ранее работу водителей автобусов назвали одной из самых тяжелых в Алматы.
