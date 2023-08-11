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Водителей чиновников оштрафовали за нарушения ПДД в Талдыкоргане

Водителей чиновников оштрафовали за нарушения ПДД в Талдыкоргане Фото: Касым Кенжеханов
Благодаря активистам Талдыкоргана за нарушения ПДД удалось привлечь к ответственности водителей автомобилей, принадлежащих акиматам и подведомственной организации, сообщает Zakon.kz

Гражданский активист Касым Кенжеханов в течение двух дней увидел в Талдыкоргане нарушения, совершенные на автомобилях с госномерами местных акиматов. Мужчина обратился в Департамент полиции области.

В итоге водителя авто руководителя управления финансов Жетысуской области оштрафовали за нарушение правил остановки. 60-летний мужчина припарковался на остановке, за что и был привлечен к административной ответственности по статье 597 части 1 КРКоАП РК.

Водителей чиновников оштрафовали за нарушения ПДД в Талдыкоргане

Фото: Касым Кенжеханов

Аналогичное нарушение по данной статье, но по другой части допустил водитель машины марки Haval Jolion. Как стало известно, она принадлежит одному из ТОО, подведомственных акимату. Теперь, обоим водителям необходимо заплатить штраф от 5 до 10 МРП.

А вот за не пристегнутый ремень безопасности штраф должен заплатить водитель автомобиля марки Skoda SuperB. Машина принадлежит одному из районных акиматов Жетысуской области.

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