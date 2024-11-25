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Три аварии за день произошли на подвесном мосту в Семее

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, сбитый пешеход, сбитый человек, сбит пешеход, смертельное ДТП, полиция, полицейский, полицейские, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 18:56 Фото: Zakon.kz
25 ноября на подвесном мосту в Семее несколько автомобилей попали в ДТП. Водители были привлечены к ответственности за нарушений ПДД, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Абайской области 25 ноября около 08:00 на подвесном мосту по улице Тұрлыханов в Семее произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.

"Сначала 21-летний водитель Volkswagen Golf, следовавший в направлении правого берега, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt", – говорится в сообщении.

Позже на этом же участке дороги водитель пассажирского автобуса также из-за несоблюдения дистанции столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате обоих инцидентов пострадавших нет, однако был нанесен материальный ущерб.

Водители Volkswagen Golf и автобуса привлечены к административной ответственности. Третье ДТП на мосту было урегулировано посредством Европротокола. Водитель Toyota Camry, по невнимательности, допустил касательное столкновение с Volkswagen Passat.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре произошла смертельная авария с участием подростков.

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