Три аварии за день произошли на подвесном мосту в Семее

25 ноября на подвесном мосту в Семее несколько автомобилей попали в ДТП. Водители были привлечены к ответственности за нарушений ПДД, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Абайской области 25 ноября около 08:00 на подвесном мосту по улице Тұрлыханов в Семее произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.

"Сначала 21-летний водитель Volkswagen Golf, следовавший в направлении правого берега, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt", – говорится в сообщении.

Позже на этом же участке дороги водитель пассажирского автобуса также из-за несоблюдения дистанции столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате обоих инцидентов пострадавших нет, однако был нанесен материальный ущерб.

Водители Volkswagen Golf и автобуса привлечены к административной ответственности. Третье ДТП на мосту было урегулировано посредством Европротокола. Водитель Toyota Camry, по невнимательности, допустил касательное столкновение с Volkswagen Passat.

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