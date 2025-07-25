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Общество

Минздрав сделал важное разъяснение о повышении тарифов на медуслуги

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 16:42 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения Казахстана сегодня, 25 июля 2025 года, выступило с ключевым разъяснением. Специалисты уточняют, что повышение тарифов на медуслуги – это не рост цен на лечение, сообщает Zakon.kz.

В министерстве подчеркивают, что тарифы на медицинские услуги это утвержденные государством суммы, которые оплачиваются медицинским организациям (поликлиникам, больницам) за лечение пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС.

Фонд социального медицинского страхования проводит расчеты с лечебными учреждениями за оказанные медицинские услуги.

Так, специалисты привели пример. Если человек получил лечение как застрахованный в системе ОСМС или за счет гарантированного государством перечня услуг или ГОБМП, он сам ничего не платит.

Но Фонд медстрахования за это лечение заплатит медорганизации по установленному тарифу – например, 50 000 тенге за операцию или 5 000 тенге за консультацию специалиста.

"Поэтому повышение тарифов на медуслуги не означает рост стоимости лечения для населения".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В ранее опубликованном пресс-релизе Министерства здравоохранения за 22 июля говорилось о том, что с 2026 года планируется повышение тарифов по девяти ключевым направлениям.

Эти тарифы не пересматривались с 2020 года и не покрывают реальную себестоимость лечения.

В сообщении отмечалось, что актуализация тарифов проводится в целях компенсации реальной себестоимости медуслуг, устранения хронического недофинансирования стационарного сектора.

Также это важная планомерная работа для улучшения качества и доступности медпомощи, мотивации персонала.

"Для граждан все услуги, включенные в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в пакет ОСМС, по-прежнему остаются бесплатными".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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