В Таразе педагоги возмущены сокращением зарплаты

В Таразе выйдя из отпуска и проработав уже неделю, педагоги вдруг узнали, что им сократили зарплату. Почти вдвое, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, учителям объяснили, что сокращения зарплаты провели в целях экономии.

"Мы работали, получается, до… сегодня у нас 11-е число, мы ходили на работу, работали. И буквально вчера нам стали говорить о том, что зарплату мы получим не в полном объеме – в целях экономии. Мы теперь хотели бы знать, имеют ли право экономить на нас". Учитель Надежда Дюбина

Экономии за их счет педагоги школы не стерпели. Они потребовали разъяснений у директора и отдела образования.

"Мы вышли на работу по закону, после отпуска, нам теперь говорят, что нам не будут теперь полностью оплачивать зарплату. И вот мы возмущены, мы вышли, потому что у нас у всех ипотеки есть, дети-студенты, я, например, тоже многодетная мать". Учитель Лаура Мырзахметова

Между тем, выяснилось, люди вообще могли не выходить из отпуска. А все потому, что в школе идет капитальный ремонт и продлится он до самого начала учебного года. Впрочем, это не мешало преподавателям 10 дней ходить по домам и собирать списки учащихся.

К слову, если подрядная фирма не успеет отремонтировать здание к сентябрю, то школьникам тоже придется куда-нибудь деться.

"Директор должна была провести со своим коллективом разъяснительную работу. Так как идет ремонт школы, педагоги не имеют права находиться на объекте. Соответственно, все могут идти по домам. Согласно закону, так как работа приостановлена обстоятельствами, не зависимыми от педагогов, им оплачивается основная зарплата без добавок за классные часы, проверку тетрадей и тому прочее". Замруководителя отдела образования г. Тараза Гульбану Малибекова

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения внесли коррективы в должностные обязанности руководителей детсадов и школ.