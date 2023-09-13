Размеры надбавок к зарплате педагогов озвучили в Минпросвещения РК
Фото: unsplash
В Казахстане трудится свыше 350 тыс. педагогов, из них более 220 тыс. – получают надбавки к зарплате за присвоенную квалификационную категорию по итогам аттестации, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства просвещения РК, к примеру:
- педагог-мастер получает 50%,
- педагог-исследователь – 40%,
- педагог-эксперт – 35%,
- педагог-модератор – 30%.
"Всего по стране количество педагогов-модераторов составляет 73 820, экспертов – 81 168, исследователей – 71 141, мастеров – 3482", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по поручению главы государства за четыре года зарплата педагогов повысилась на 100%, то есть в два раза.
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