Размеры надбавок к зарплате педагогов озвучили в Минпросвещения РК

В Казахстане трудится свыше 350 тыс. педагогов, из них более 220 тыс. – получают надбавки к зарплате за присвоенную квалификационную категорию по итогам аттестации, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства просвещения РК, к примеру:

педагог-мастер получает 50%,

педагог-исследователь – 40%,

педагог-эксперт – 35%,

педагог-модератор – 30%.

"Всего по стране количество педагогов-модераторов составляет 73 820, экспертов – 81 168, исследователей – 71 141, мастеров – 3482", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по поручению главы государства за четыре года зарплата педагогов повысилась на 100%, то есть в два раза.

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