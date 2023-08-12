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Производство лимонада на дому наладил школьник в Алматы

Производство лимонада на дому наладил школьник в Алматы Фото: pixabay
Алматинский школьник Байсал Есенбай делает лимонад на дому и затем продает прохладительный напиток через социальные сети. В ближайшее время юный предприниматель намерен расширить линейку производства, сообщает Zakon.kz.

Идею делать лимонад для продажи пришла к алматинскому школьнику внезапно, он просто хотел создать что-то новое и необычное, так родился бизнес. Прохладительный напиток мальчик делает дома, для производства использует только натуральные ингредиенты, передает 24kz.

На производство одной партии напитка у школьника уходит день: для начала он подготавливает все составляющие будущего лимонада, затем приступает к производству. Натирает цедру цитрусовых, выжимает сок, добавляет сахар и воду: минеральную и дистиллированную.

"Далее я пастеризую, добавляю всё, что натер. Жду, пока закипит, и потом жду, пока остынет. Когда остывает, ставлю в холодильник на один день. На следующий день процеживаю с помощью сита, разливаю в бутылки". Байсал Есенбай

В производстве линейки лимонадов принимает участие вся семья: родители помогают в приготовлении, сестра юного предпринимателя занимается продвижением продукта через соцсети.

Как рассказал сам школьник, в ближайшее время он намерен расширить производимую линейку продукции и начать делать согревающие напитки, которые будут актуальны в холодное время года.

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