Новый Дом школьников появится в Алматы

Во время рабочего объезда Бостандыкского района аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с решением вопроса дополнительного образования, в том числе с участием частного капитала. Аким посетил стройплощадку нового здания Дома школьников №3, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Управления строительства Алматы Алмас Шабдарбаев доложил о 80-процентной готовности объекта. На месте прежнего, признанного аварийным, строится современное двухэтажное здание, здесь будет 12 кабинетов для творчества, лекторий и даже сад внутри двора.

Еженедельно в Доме школьников смогут заниматься две тысячи детей от пяти до 17 лет. Для них будут работать клуб дебатов, кружки по программированию, 3D-моделированию, конструированию, фото и видеомонтажу. Ребята будут осваивать ораторское мастерство, декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Строители заверили акима, что сдадут объект до 15 января 2025 года. Однако Ерболат Досаев отметил, что не стоит торопиться – для детей необходимы максимально комфортные условия, все оборудование должно быть установлено и подключено, а территория благоустроена.

"Для северной части Бостандыкского района этот центр детского творчества очень важен. Сейчас дети занимаются в школах, но в следующем году придут сюда. Мы поставили задачу все подобные здания делать доступными с учетом требований инклюзии, чтобы обеспечить равные возможности для всех детей", – сказал Ерболат Досаев.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Дом школьников №3 основан 55 лет назад, в 1987 году переехал на ул. Вахтангова, 2-2А. Здание не соответствовало требованиям сейсмической безопасности, актовый зал находился в аварийном состоянии. При проектной мощности 650 мест здесь занимались 1747 учеников. На время строительства кружки временно распределили по школам района.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Во время рабочей поездки в Алмалинский район аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел отремонтированное здание школы-гимназии №136 и детский сад, открытый за счет частных инвестиций.

Школа-гимназия №136, в которой сейчас обучаются 750 учеников, была построена в 1989 году. Капитальный ремонт в ней впервые за 35 лет был проведен по поручению акима города. Также была усилена сейсмостойкость здания. Учебный процесс возобновился 2 октября этого года.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы ознакомился с обновленными учебными классами химии, биологии, физики, информатики. Все предметные аудитории оборудованы интерактивными панелями и новой мебелью. Также были отремонтированы кабинеты кружков и спортивные площадки, пришкольная территория озеленена и обнесена оградой, таким образом, полностью благоустроена для комфортного отдыха школьников.

"Главой государства Касым-Жомартом Токаевым уделяется особое внимание системе образования, капитальному ремонту и строительству новых школ. Реконструкция и модернизация школ с сейсмоусилением – один из наших главных приоритетов. Мы продолжим модернизацию других учебных заведений, соблюдая высокие стандарты качества", – сказал Ерболат Досаев.

В целом, по Алматы за последний год был завершен ремонт с сейсмоусилением восьми школ. В целях сокращения дефицита ученических мест в мегаполисе ведутся строительство школы в мкр. Зердели, пяти пристроек в различных районах, а также капитальный ремонт с реконструкцией шести школ. Кроме того, продолжается строительство 21 учебного заведения по национальному проекту "Комфортная школа".

Еще один объект, который посетил Ерболат Досаев в рамках своего рабочего объезда, – это детский сад SANA URPAQ. Он расположился согласно индивидуальному дизайну на первом этаже между двумя жилыми зданиями. Дошкольное учреждение оборудовано для 11 групп и оснащено новыми технологиями, включая интерактивные доски, камеры видеонаблюдения и современным оборудованием для поддержания здоровья и развития детей. Здесь имеются дополнительные кабинеты для занятия шахматами, гончарным делом, соляная шахта, кабинеты таеквондо, хореографии, гимнастики, музыки, логопеда и психолога.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как отметил аким Алматы, данный садик является "центром нового типа, в котором продуманно используются все общественные пространства".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что для увеличения охвата детей дошкольным образованием в текущем году в Алматы было проведено три конкурса на размещение государственного образовательного заказа для дошкольного воспитания и обучения на 8577 мест. В 2025 году планируется открытие 8 дошкольных организаций на 1920 мест.