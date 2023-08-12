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Из-за нехватки общежитий в Алматы студентов расселят по хостелам

Из-за нехватки мест в общежитиях студентов в Алматы расселят по хостелам Фото: freepik
59 частных мини-гостиниц и хостелов в Алматы примут студентов вузов, которым не хватает мест в общежитиях, сообщает Zakon.kz.

О том, что нехватку мест в студенческих общежитиях Алматы будут решать за счет частных гостиниц, 12 августа сообщил в своем Telegram-канале министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

"В Алматы нехватку общежитий для студентов вузов будем решать за счет частных хостелов. Университеты города Алматы заключили договоры с почти 60 владельцами мини-гостиниц. Предприниматели охотно приняли предложение", – написал министр.

По информации Atameken Business, которую процитировал министр, за размещение каждого студента владельцы хостелов будут получать от 30 до 50 тысяч тенге в месяц. В целом по стране за счет размещения студентов в гостиницах планируют компенсировать нехватку 20 тысяч мест в общежитиях.

Новые правила распределения мест в студенческих общежитиях утвердили в Казахстане в конце 2022 года. В июне стало известно, что профильное министерство намерено проводить мониторинг мест в общежитиях.

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