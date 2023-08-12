Мирзагалиев встретился с паралимпийцами Жанаозена

11 августа председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в Жанаозен встретился с паралимпийцами из спортивного клуба "Алға".

Основной целью спортклуба, созданного в 1990 году, является адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе, а также развитие паралимпийского движения в республике. В клубе занимаются такими видами спорта, как волейбол сидя, волейбол стоя, пляжный волейбол, настольный теннис, танцы на колясках и тяжелая атлетика. Воспитанники "Алға" неоднократно становились чемпионами Казахстана, победителями и призерами международных соревнований в разных странах.

Фото: "КазМунайГаз"

В прошлом году жанаозенцы в составе национальной сборной страны завоевали три бронзовые медали на Паралимпийских играх в Малайзии. Совсем "свежий" успех – в июле этого года в Астане на чемпионате Азии мангистауские параволейболисты во главе с тренером Куралбеком Сеидовым в составе сборной Казахстана получили путевку на XVII летние Паралимпийские игры, которые пройдут в Париже в следующем году.

Фото: "КазМунайГаз"

АО НК "КазМунайГаз" и ее дочерняя компания "Озенмунайгаз" на протяжении длительного времени поддерживают клуб "Алға", приобретая спортивное оборудование и создавая условия для подготовки к соревнованиям.

Фото: "КазМунайГаз"

"Сегодня, увидев ваш тренировочный процесс, ваши нагрузки, навыки, усилия и слаженность командной работы, я убедился в больших спортивных перспективах клуба. За это отдельную благодарность хочу выразить вашему тренеру Куралбеку Мамиртаевичу Сеидову. Вы – настоящий пример для нашей молодежи. Ваши дисциплина, стремление к победам и саморазвитию вызывают подлинное восхищение. Я искренне желаю вам достичь всевозможных спортивных и жизненных высот. В лице нашей компании вы всегда найдете поддержку и содействие", – отметил в ходе встречи Магзум Мирзагалиев.

В завершение он пожелал воспитанникам и тренерам клуба дальнейших успехов, высоких результатов и побед на соревнованиях республиканского и международного уровня.