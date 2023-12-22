Магзум Мирзагалиев ознакомился с ходом строительства спортивного комплекса в Уральске

Сегодня, 22 декабря, председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с ходом строительных работ на месте многофункционального спортивного комплекса в городе Уральск.

Проект реализуется в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного им в ходе визита в Западно-Казахстанскую область 9 марта 2023 года.

Генеральный директор ТОО "Ak Su KMG" (компания по реализации проекта) Уркен Бисакаев доложил М.Мирзагалиеву о темпах реализации проекта. По данным компании, полностью завершены земляные и бетонные работы, начаты монтаж металлоконструкций (выполнено 11%), работы по сетям канализации (выполнено 30%) и гидроизоляции. При строительстве использованы передовые экологически чистые материалы и технические решения для обеспечения эффективного, долговечного и эстетически привлекательного дизайна комплекса. Срок завершения проекта – декабрь 2024 года.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

В спортивном комплексе будут созданы полноценные условия для занятий различными видами спорта, как стрельба из лука, мини-футбол, баскетбол, борьба, бокс, и т.д. В здании построят легкоатлетическую арену с разминочным треком с беговой дорожкой длиной 150 метров, инфраструктурой для толкания ядра, прыжков в высоту, прыжков с шестом, прыжков в длину и тройного прыжка, стрельбы из лука.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Также в спорткомплексе планируется строительство бассейна с дорожками на 25 метров, пневматического тира, скалодрома, батутного, борцовского и боксерского залов, настольного тенниса.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

В ходе посещения строительной площадки Магзум Мирзагалиев поручил руководству ТОО "Ak Su KMG" обеспечить надлежащее качество строительства и своевременно завершить проект.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Напомним, 27 июля 2023 года глава КМГ Магзум Мирзагалиев и аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев дали старт строительству многофункционального спортивного комплекса в Уральске.