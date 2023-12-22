Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Магзум Мирзагалиев ознакомился с ходом строительства спортивного комплекса в Уральске

Магзум Мирзагалиев ознакомился с ходом строительства спортивного комплекса в Уральске Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Сегодня, 22 декабря, председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с ходом строительных работ на месте многофункционального спортивного комплекса в городе Уральск.

Проект реализуется в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного им в ходе визита в Западно-Казахстанскую область 9 марта 2023 года.

Генеральный директор ТОО "Ak Su KMG" (компания по реализации проекта) Уркен Бисакаев доложил М.Мирзагалиеву о темпах реализации проекта. По данным компании, полностью завершены земляные и бетонные работы, начаты монтаж металлоконструкций (выполнено 11%), работы по сетям канализации (выполнено 30%) и гидроизоляции. При строительстве использованы передовые экологически чистые материалы и технические решения для обеспечения эффективного, долговечного и эстетически привлекательного дизайна комплекса. Срок завершения проекта – декабрь 2024 года.

Магзум Мирзагалиев ознакомился с ходом строительства спортивного комплекса в Уральске

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

В спортивном комплексе будут созданы полноценные условия для занятий различными видами спорта, как стрельба из лука, мини-футбол, баскетбол, борьба, бокс, и т.д. В здании построят легкоатлетическую арену с разминочным треком с беговой дорожкой длиной 150 метров, инфраструктурой для толкания ядра, прыжков в высоту, прыжков с шестом, прыжков в длину и тройного прыжка, стрельбы из лука.

Магзум Мирзагалиев ознакомился с ходом строительства спортивного комплекса в Уральске

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Также в спорткомплексе планируется строительство бассейна с дорожками на 25 метров, пневматического тира, скалодрома, батутного, борцовского и боксерского залов, настольного тенниса.

Магзум Мирзагалиев ознакомился с ходом строительства спортивного комплекса в Уральске

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

В ходе посещения строительной площадки Магзум Мирзагалиев поручил руководству ТОО "Ak Su KMG" обеспечить надлежащее качество строительства и своевременно завершить проект.

Магзум Мирзагалиев ознакомился с ходом строительства спортивного комплекса в Уральске

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Напомним, 27 июля 2023 года глава КМГ Магзум Мирзагалиев и аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев дали старт строительству многофункционального спортивного комплекса в Уральске.

Читайте также

Швейный цех
В Алматы создали более 79 тысяч рабочих мест за 9 месяцев 2023 года
аким Жамбылской области
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев вручил ключи от новых автобусов
прогноз погоды на неделю в Алматы
То дождь, то снег: прогноз погоды в Алматы на следующую неделю
Айсулу Омарова
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: