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Кошанов: Творчество Машхура Жусупа занимает особое место в золотом фонде казахской духовности

люди Фото: Ж. Жумабекова, пресс-служба Мажилиса
Павлодарская область, 12 августа. Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов по поручению Главы государства принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 165-летию со дня рождения Машхура Жусупа Копеева.

Торжества прошли в Баянаульском районе Павлодарской области.

Спикер Мажилиса зачитал поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева.

люди

Фото: пресс-служба Мажилиса, Ж. Жумабекова

"Машхур Жусуп Копеев внёс неоценимый вклад в сохранение национального духовного наследия, изучение и продвижение устного творчества, генеалогической истории, обычаев и традиций нашего народа. Его стихи, эпосы и былины просвещают людей, воспитывают в них высокую культуру, расширяя горизонты казахской литературы. Несомненно, богатое наследие великого мыслителя ещё послужит многим поколениям. Как говорил сам поэт, суть его трудов – сохранить и передать народную мудрость. Наш общий долг - возродить его творчество и сделать все, чтобы оно навсегда осталось в памяти людей", – говорится в поздравлении Президента.

Ерлан Кошанов отметил, что Иртышско-Баянаульский край - это священная земля, давшая жизнь многим великим сынам казахского народа, оставившим неизгладимый след в судьбе и истории нации. Один из них - Машхур Жусуп Копеев.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что творчество поэта занимает особое место в золотом фонде казахской духовности.

люди

Фото: пресс-служба Мажилиса, Ж. Жумабекова

"Мы знаем, какими сложными были те времена. Но даже в то неспокойное время Машхур Жусуп Копеев смог собрать множество родословных, эпосов и былин, сказок и айтысов. Это большой кропотливый труд, который сохранил для будущего всю красоту и особую культурную ценность казахского народного творчества", - поделился Ерлан Кошанов.

В завершение выступления Спикер Мажилиса отметил, что имя и богатое наследие поэта всегда будут занимать особое место в культурном коде нашего народа.

айтыскер

Фото: пресс-служба Мажилиса, Ж. Жумабекова

В рамках юбилея в области прошли республиканский айтыс, конкурс среди исполнителей терме, соревнования көкпар, бәйге и қазақ күресі.

люди

Фото: пресс-служба Мажилиса, Ж. Жумабекова

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