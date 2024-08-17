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Кошанов: Юбилей Сатпаева – это праздник науки

Сатпаев, юбилей Каныша Сатпаева, , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 15:27 Фото: Ж.Жумабекова
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов по поручению главы государства принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 125-летия Каныша Сатпаева. Празднование юбилея выдающегося казахского ученого, академика прошло на его родине – в Баянаульском районе Павлодарской области, сообщает Zakon.

Открывая торжественное мероприятие, спикер Мажилиса зачитал поздравительное письмо от президента Касым-Жомарта Токаева.

"Каныш Сатпаев – прародитель современной казахской науки. Он основал Национальную академию наук, воспитал целое поколение квалифицированных ученых, сформировал новую исследовательскую систему. Поэтому День работников науки в нашей стране приурочен к его дню рождения. Один из самых выдающихся людей нашего народа открыл множество месторождений, которые сыграли ключевую роль в развитии отечественного производства. Наша страна до сих пор пользуется плодами его трудов. Наследие Сатпаева является уникальной сокровищницей нашей нации. Популяризация его трудов – наш общий долг. Я уверен, что проложенный Канышем Сатпаевым путь найдет продолжение в современной казахстанской науке", – говорится в поздравлении главы государства.
Сатпаев, юбилей Каныша Сатпаева, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 15:27

Фото: Ж. Жумабекова

Сатпаев, юбилей Каныша Сатпаева, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 15:27

Фото: Ж. Жумабекова

Ерлан Кошанов также отметил, что в этом году край Прииртышья богат на юбилеи:

"В этом году исполняется 135 лет со дня рождения выдающегося казахского писателя, деятеля Алаш-орды Жусупбека Аймаутова. Также 120-летие выдающегося деятеля казахской археологии Алькея Маргулана, 110-летие со дня рождения Шакена Айманова. А сегодняшнее празднование юбилея Каныша Сатпаева – это поистине народный праздник, праздник науки".
Сатпаев, юбилей Каныша Сатпаева, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 15:27

Фото: Ж. Жумабекова

Сатпаев, юбилей Каныша Сатпаева, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 15:27

Фото: Ж. Жумабекова

В рамках празднования в урочище Мойылды Баянаульского района был построен этноаул К.Сатпаева. Здесь прошли республиканский айтыс акынов, соревнования по национальным видам спорта – кокпар, байге и қазақ күресі. В регионе была организована республиканская научно-практическая конференция "Феномен академика К.И.Сатпаева: вчера и сегодня" с презентацией книги о деятельности выдающегося ученого.

Напомним, Каныш Сатпаев – основоположник казахстанской школы металлогении, геолог с мировым именем, открывший крупнейшее Улытау-Джезказганское месторождение меди.

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