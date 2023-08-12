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"Стоп, вандал": столичные активисты вышли на проверку улиц

полицейские Фото: акимат Астаны
В Астане известные спортсмены, общественники вместе с сотрудниками правоохранительных органов провели ночной рейд по районам города в рамках акции "Стоп, вандал".

Его участники проводили разъяснительные беседы о важности соблюдения общественного порядка, а также задерживали нарушителей, передает официальный сайт столичного акимата.

Акция направлена на недопущение порчи городского имущества и соблюдение порядка.

полицейские

Фото: акимат Астаны

В рейде приняли участие сотрудники департамента полиции, общественные организации, этнокультурные объединения и волонтеры. В их рядах были и именитые спортсмены, которые поддержали акцию "Стоп, вандал" на ее старте - чемпион мира, Евразии и Азии по панкратиону и джиу-джитсу казахстанский боец-профессионал Василий Тахтай, главный тренер сборной РК по стрит-воркауту, чемпион мира Айтым Жакупов.

полицейские

Фото: акимат Астаны

Спортсмены вместе с правоохранителями задерживали дебоширов, объясняли прохожим важность соблюдения порядка и чистоты в городе, формирования бережного отношения к городской среде.

Напомним, акция "Стоп, вандал" стартовала с 2 августа и продолжится до конца года.

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