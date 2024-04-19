Экокомпания "Таза Қазақстан": акция "Стоп, вандал!" прошла в Астане

В рамках республиканской экологической кампании "Таза Қазақстан" в Астане прошла акция "Стоп, вандал!".

Отметим, в Астане продолжается акция "Стоп, вандал!", которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, представители НПО, неравнодушные жители города, сотрудники районных акиматов и Управления по борьбе с наркопреступностью Департамента полиции Астаны, депутаты маслихата и др. Акция направлена на охрану городского имущества, поддержание порядка в общественных местах. Напомним, что умышленное повреждение чужого имущества влечет административную ответственность.

"Важно учитывать, что вандализм не только вредит общественному имуществу, но и угрожает безопасности и комфорту жителей. Данная акция способствует недопущению порчи общественного имущества, а также повышению сознательности и ответственности граждан. В целом, каждый гражданин должен быть неравнодушен к чистоте города. Особенно молодежь должна содействовать профилактике актов вандализма и созданию чистой и безопасной среды", – сказал руководитель столичного Управления молодежной политики Самат Ибраев.

Акция "Стоп, вандал!" традиционно проходит в городе с участием волонтеров. В рамках акции проводятся рейды в общественных местах вместе с полицейскими.

"По предупреждению хулиганских действий, разрушающих имущество, в парках, дворах, на улицах на постоянной основе в столице проводятся рейды и профилактические работы. А также уничтожается уличная реклама, которая пытается тайно, замаскированно продвигать наркотики. Наибольший вклад в увеличение числа наркоманов вносят именно распространители и продавцы наркотиков. Выясняется, что они ложно рекламируют, продают "муку, "соль", "стиральный порошок", используя рекламные щиты, пилоны, граффити-рисунки. За данные действия рекламодателям с 2019 года грозит от 3 до 6 лет лишения свободы по статье 299-1 Уголовного кодекса. В последнее время интерес к распространению прикован со стороны подростков. Поэтому в ходе таких рейдов проводится разъяснительная работа с молодежью. Напоминаем им, что уголовная ответственность за наркопреступления начинается с 14 лет", – рассказал начальник отдела Управления по борьбе с наркопреступностью Департамента полиции города Астаны, подполковник полиции Сергей Ильиных.

С начала года судом за умышленное повреждение чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, осквернение зданий и жилых помещений наказание получили порядка 100 человек. Все нарушители были привлечены к ответственности.





Цель акции – пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице. Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и Департамента полиции.