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Казахстанские спортсмены поддержали акцию "Стоп, вандал" в Астане

Казахстанские спортсмены поддержали акцию "Стоп, вандал" в Астане Фото: gov.kz
В Астане продолжается акция "Стоп, вандал", направленная на недопущение порчи городского имущества и соблюдение порядка. Известные казахстанские спортсмены поддержали инициативу и выступили с соответствующим обращением к жителям столицы.

Как передает официальный сайт акимата города, чемпион мира, Евразии и Азии по панкратиону и джиу-джитсу казахстанский боец-профессионал Василий Тахтай призвал поддержать инициативу "Стоп, вандал" и беречь красоту города.

"Занимайся боями с настоящими соперниками на ринге, а не на улице с неживыми предметами", – сказал он, призвав горожан больше заниматься спортом.

Его поддержал еще один именитый спортсмен – главный тренер сборной РК по стрит-воркауту, чемпион мира Айтым Жакупов. Он также обратился к астанчанам с призывом.

"Вы видите много молодежи, которой некуда девать свои силы, и они начинают ломать все вокруг. Я призываю вас оставлять негатив здесь, на спортплощадках, там, где это действительно оценят по достоинству", – отметил главный тренер сборной РК по стрит-воркауту.

Акция "Стоп, вандал" стартовала 2 августа перед ТРЦ "Хан Шатыр" по инициативе ветеранов боевых действий, волонтеров, представителей НПО, этнокультурных организации. Инициатива направлена на недопущение вандализма в столице и сохранение городского имущества.

Стоит отметить, что в Астане по поручению главы государства ведется системная работа по борьбе с вандализмом. Акция будет действовать до конца года.

Для обеспечения общественного порядка ежедневно улицы столицы патрулируют свыше 2500 сотрудников полиции и служащих воинской части Нацгвардии.

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