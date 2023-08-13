Почему Кыргызстан прекратил подачу поливной воды в Жамбылскую область Казахстана

В кыргызском Минсельхозе разъяснили, почему прекращена подача поливной воды в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По информации 24.kz, вододеление с Республикой Казахстан осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, которые разрабатываются ежегодно до начала вегетационного периода и подписываются с сопредседателями Чу-Таласской водохозяйственной комиссии. Но в 2023 году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников.

17-19 июля 2023 года в Бишкеке состоялась встреча представителей Кыргызстана и Казахстана по решению вопросов вододеления по рекам Чу и Талас. Казахстанская сторона сообщила о тяжелой обстановке в бассейне реки Талас с подачей поливной воды водопользователям Жамбылской области и обратилась с просьбой о ее увеличении с Кировского водохранилища с 18 июля по 31 июля текущего года до 45.0 кубических метров в секунду. В ведомстве уточнили, что по подписанному графику казахстанский регион должен был получать 40.0 кубометра в секунду.

Кыргызстанская сторона проинформировала об аналогичной тяжелой ситуации с поливами в Чуйской и Таласской областях, где были созданы штабы в связи с маловодием, разработаны графики водооборота для обеспечения поливной водой водопотребителей и уведомило казахскую сторону, что при расходе 45,0 кубометра в секунду к 1 августа текущего года доля Казахстана составляет всего 3,54 миллиона кубометров, который при расходе 10,0 кубометра в секунду будет исчерпан к 4 августа 2023-го.

"Несмотря на приведенные расчеты и доводы, казахская сторона не отказалась от своей просьбы. При этом кыргызская сторона экономила свой лимит водозабора путем введения графика водооборотов, хотя фермеры Кыргызстана также остро нуждались в поливной воде. Нужно отметить, что вплоть до сегодняшнего дня водность источников Таласской долины остается очень низкой". Минсельхоз КР

По итогам встречи подписан протокол, согласно которому, начиная со второй декады августа, вода казахской стороне не будет подаваться. При этом было оговорено, что при условии увеличения приточности в Кировское водохранилище будет рассмотрен сбор воды Республики Казахстан.

"К сожалению, на сегодняшний день поток воды в водохранилище составляет всего 1.0 кубометра в секунду, увеличение приточности не наблюдается, в 2022 году поступление воды составляло 13,7 кубометра в секунду. Необходимо отметить, что у Казахстана есть возможность получать воду из русла Таласа по коллекторно-дренажной сети вдоль государственной границы в размере от 5 до 8 кубометров в секунду", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан прекратил в августе подачу поливной воды в южную Жамбылскую область Казахстана, в результате чего в регионе создалась угроза посевам сельскохозяйственных культур.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, на 9 августа текущего года по бассейну реки Талас объем Кировского водохранилища составил 32,48 миллиона кубометров, что на 144,8 миллиона кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года (177,28 миллиона кубических метров).

"По реке Талас в августе, по графику 2022 года, потребность Казахстана составляет 45 м3/сек, фактически вода не подается — 0 м3/сек. В настоящее время ведутся переговоры со службой Таласского БУВХ Кыргызстана о подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 м3/сек для поддержания работы АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И Батурова", а также экологического попуска в русле реки Талас", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, дефицит поливной воды ощущают ряд районов южного региона Казахстана, и «из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища находятся под угрозой около 4 тысяч гектаров лука и сахарной свеклы».

Замглавы министерства Галидулла Азидуллин в настоящее время находится в Жамбылской области для решения создавшихся проблем.



