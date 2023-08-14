Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в СпецЦОНах

Антикоррупционная служба совместно с Министерством внутренних дел РК провели мониторинг деятельности специализированных центров обслуживания населения (СпецЦОН). После этого антикормониторинга в стране изменили правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Агентстве РК по противодействию коррупции, поводом для мониторинга послужили уголовные дела в отношении преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась незаконным оформлением транспортных средств.

"Несмотря на предпринимаемые меры, в СпецЦОНах все еще могут находиться лица, предлагающие помощь в оформлении документов. Просим не обращаться к незаконным услугам "помогаек". А если вы столкнулись с подобными фактами, то незамедлительно сообщайте в Антикор по короткому номеру 1424. Исключение коррупционных факторов в деятельности СпецЦОНов находится на контроле Антикоррупционной службы", – говорится в сообщении агентства 14 августа 2023 года.

В ходе антикоррупционного мониторинга были выявлены условия для нелегальной регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений.

"Незащищенность информсистем, недостаточная цифровизация процессов, несовершенство процедуры регистрации автотранспорта, правовые пробелы приема экзаменов, формальное обучение в автошколах – все эти факторы способствовали появлению незаконных посреднических услуг". Пресс-служба Антикора

По результатам мониторинга, Агентство РК по противодействию коррупции направило 22 предложения в адрес уполномоченных государственных органов, больше половины рекомендаций на сегодня выполнены, в том числе:

МВД закрыло доступ к корректировке базы данных автотранспортных средств во всех своих территориальных подразделениях;

приказом министра внутренних дел в процедуру выдачи водительских удостоверений внедрены: обязательная биометрия экзаменуемых лиц, видеофиксация всего процесса тестирования, изменен регламент пересдачи экзаменов;

в пилотном режиме запущены новые информсистемы в СпецЦОНах и МВД. В них предусмотрены механизмы автоматической цифровой сверки данных автомобилей, оплаты обязательных платежей и сборов, штрафов, исключены возможности для любых корректировок.

"Вместе с тем работников СпецЦОНов предложено отнести к субъектам коррупционных правонарушений. Законопроект находится на рассмотрении в Парламенте РК". Пресс-служба Антикора

31 июля 2023 года стало известно, что в Казахстане изменили правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права.