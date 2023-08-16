Сильная жара, мокрый снег, ветер: прогноз погоды в Казахстане на 17 августа

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием атмосферных фронтальных разделов на западе и востоке страны сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах Восточно-Казахстанской области – дождь, мокрый снег.

По республике синоптики прогнозируют порывистый ветер. На севере, востоке, юго-западе, в центре РК в ночные и утренние часы – туман.

Днем на западе, востоке Атырауской, на юге Актюбинской областей ожидается сильная жара до 35-36°С.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +32+34°С.