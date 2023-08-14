В Таразе сданы в эксплуатацию шесть жилых домов на 460 квартир

Сегодня,14 августа 2023 года, в Таразе в мкр. "Улы дала" сданы в эксплуатацию шесть жилых домов на 460 квартир.

На торжестве по этому случаю приняли участие аким Тараза Бакытжан Орынбеков, председатель областного маслихата Абдалы Нуралиев, члены совета ветеранов, представители общественности.

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Абдалы Токбергенулы поздравил горожан с радостным событием.

С поздравительной речью обратился к участникам мероприятия и аким города:

"Год от года в Таразе появляются новые микрорайоны, вырастают новые жилые дома. Только за последние четыре года по Таразу сдано в эксплуатацию 5800 квартир, и благодаря государственным программам обладателями жилья стали 3844 человека. Дождались заветных квадратов 1956 граждан, стоящих в социальной очереди".

Фото: пресс-служба акимата Тараза

По словам градоначальника, в текущем году ведется строительство 42 жилых домов, а по итогам года планируется сдать в эксплуатацию 2820 квартир.

"И работа в этом направлении будет продолжена, – сказал Бакытжан Орынбеков, после чего вручил ключи от квартир жителям города, которые стали обладателями жилья в рамках государственной программы "Бакытты отбасы"

Фото: пресс-служба акимата Тараза

С теплыми словами поздравлений выступили также председатель областного совета ветеранов Еркинбек Солтыбаев и заместитель председателя правления АО "Отбасы банк" Нурлан Акшанов.

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Следует отметить, что в период с 2019 по 2022 годы по программе "Бактытты отбасы" в регионе новое жилье получили 1154 граждан. К концу текущего года планируется сдать в эксплуатацию 16 объектов на 1040 квартир.