Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Таразе сданы в эксплуатацию шесть жилых домов на 460 квартир

В Таразе сданы в эксплуатацию шесть жилых домов на 460 квартир Фото: пресс-служба акимата Тараза
Сегодня,14 августа 2023 года, в Таразе в мкр. "Улы дала" сданы в эксплуатацию шесть жилых домов на 460 квартир.

На торжестве по этому случаю приняли участие аким Тараза Бакытжан Орынбеков, председатель областного маслихата Абдалы Нуралиев, члены совета ветеранов, представители общественности.

В Таразе сданы в эксплуатацию шесть жилых домов на 460 квартир

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Абдалы Токбергенулы поздравил горожан с радостным событием.

С поздравительной речью обратился к участникам мероприятия и аким города:

"Год от года в Таразе появляются новые микрорайоны, вырастают новые жилые дома. Только за последние четыре года по Таразу сдано в эксплуатацию 5800 квартир, и благодаря государственным программам обладателями жилья стали 3844 человека. Дождались заветных квадратов 1956 граждан, стоящих в социальной очереди".
В Таразе сданы в эксплуатацию шесть жилых домов на 460 квартир

Фото: пресс-служба акимата Тараза

По словам градоначальника, в текущем году ведется строительство 42 жилых домов, а по итогам года планируется сдать в эксплуатацию 2820 квартир.

"И работа в этом направлении будет продолжена, – сказал Бакытжан Орынбеков, после чего вручил ключи от квартир жителям города, которые стали обладателями жилья в рамках государственной программы "Бакытты отбасы"
В Таразе сданы в эксплуатацию шесть жилых домов на 460 квартир

Фото: пресс-служба акимата Тараза

С теплыми словами поздравлений выступили также председатель областного совета ветеранов Еркинбек Солтыбаев и заместитель председателя правления АО "Отбасы банк" Нурлан Акшанов.

В Таразе сданы в эксплуатацию шесть жилых домов на 460 квартир

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Следует отметить, что в период с 2019 по 2022 годы по программе "Бактытты отбасы" в регионе новое жилье получили 1154 граждан. К концу текущего года планируется сдать в эксплуатацию 16 объектов на 1040 квартир.

Читайте также

Современный спортивный комплекс появится в поселке Акмолинской области

Первый снег выпал в Казахстане

Динара Халдарова
Бакытжан Орынбеков Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах
В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления