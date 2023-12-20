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Новая школа сдана в эксплуатацию в микрорайоне "Ұлы дала"

Новая школа сдана в эксплуатацию в микрорайоне "Улы дала" Фото: пресс-служба акимата города Тараз
В микрорайоне "Ұлы дала" города Тараза сдана в эксплуатацию школа на 1200 ученических мест.

В торжественном мероприятии по случаю открытия школы приняли участие заместитель акима Жамбылской области Канат Мадибек, аким города Тараза Бакытжан Орынбеков, ветераны труда и сферы образования, жители города.

С теплыми пожеланиями выступил Канат Кайшибекулы.

"Сегодня мы являемся свидетелями радостного события. В городе открывается еще одна новая школа, ее вместимость – 1200 мест. Не сомневаюсь в том, что и в этом очаге образования наши дети будут получать качественные знания", – сказал он и пожелал педагогическому коллективу школы успехов в обучении детей.Канат Кайшибекулы

Затем Шарафи Калдарбеков, отличник сферы образования, пенсионер Ережепбай Бекеев разрезали символическую ленту. Почетные гости и приглашенные на торжество прошли в здание и ознакомились с материально-техническим оснащением школы.

Новая школа сдана в эксплуатацию в микрорайоне

Фото: пресс-служба акимата города Тараз

Строительство объекта осуществило товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой". Это первая школа в новом микрорайоне "Ұлы дала". Сегодня здесь проживает свыше 25 тысяч человек, 2314 из них – это дети школьного возраста. В новом центре образования имеются лингафонные кабинеты, лаборатория, актовый зал на 350 мест, библиотека с читальным залом, столовая на 400 мест, мастерская. 56 учебных кабинетов оснащены интерактивными досками.Новая школа сдана в эксплуатацию в микрорайоне

Фото: пресс-служба акимата города Тараз

Жители микрорайона не скрывают радости по поводу сдачи в эксплуатацию новой школы. Ведь это долгожданное для них событие. На встречах с акимом области Ерболом Карашукеевым они неоднократно поднимали данный вопрос. И вот, наконец, их желание осуществилось.

Во исполнение поручения главы государства в этом микрорайоне ведется строительство еще трех школ, которые примут до 4400 учащихся. Сдача этих школ в эксплуатацию запланирована на 2024 год.

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