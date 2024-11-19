Инфраструктурные проекты реализуют в пристоличном регионе Акмолинской области

Аккольский район – один из динамично развивающихся регионов Акмолинской области. В местной администрации рассказали о реализации инфраструктурных проектов региона.

В городе Акколь одним из основных проектов является реконструкция дорожно-транспортной сети по улице Бегельдинова, реализация ведется с 2022 года, это участок от здания налогового управления до примыкания к дороге на объект "Орбита" протяженностью 4,1 км с устройством тротуаров, уличного освещения, заменой дорожных знаков, светофорных объектов, автобусных павильонов и водопропускных сооружений.

"На объекте заасфальтирован участок дороги протяженностью 2700 м в два слоя толщиной 22 см, проведено устройство пешеходного тротуара 1250 м, строительные работы по прокладке футляров резервных водопроводных труб с установкой водопроводных колодцев, устройство и асфальтирование съездов с дороги к объектам, установка водопропускных лотков на съездах дороги. В настоящее время ведутся работы по монтажу опор уличного освещения", – сообщили в Отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аккольского района.

Кроме того, особое внимание уделяется состоянию дорог в селах, в текущем году в рамках программы "Ауыл – ел бесігі" проведены работы по среднему ремонту внутри поселковых дорог села Енбек подрядчиком ТОО "Арка-К", произведен ремонт порядка 6,2 км внутри поселковых дорог. К тому же стало известно, что на следующий год будет реализован ряд инфраструктурных проектов.

"На 2025 год запланировано освоить несколько проектов, это средний ремонт автомобильной дороги Ерназар – Наумовка, который составляет 12 км, проведем текущий ремонт межпоселковой дороги Новорыбинка – Курлыс – Караозек, также намечается капитальный ремонт дороги по улице Иманова в городе Акколь. Готовятся проекты на следующий год по среднему ремонту автомобильных дорог села Рамадан протяженностью более 2 км, средний ремонт внутри поселковых дорог в селе Саздыбулақ протяженностью 4 км; средний ремонт внутри поселковых дорог села Домбыралы протяженностью 3,5 км, села Кенес протяженностью 7,57 км и села Барап протяженностью 2 км", – пояснили в акимате Акколького района.

Качество областных дорог на особом контроле местных исполнительных органов. В следующем году начнется средний ремонт дороги областного значения Акколь – Азат – Новорыбинка протяженностью 20,65 км, также продолжится ремонт дороги областного значения Новый Колутон – Акколь – Азат – Минское, по данному проекту были выполнены работы по ремонту 9 км дороги, в прошлом году заасфальтировано 12 км.

Как резюмировали в акимате Аккольского района, все дороги, требующие реконструкции, поэтапно будут ремонтировать. К слову, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 620,9 км, из них республиканского значения – 164 км, местного – 456,9 км, областного – 276,4 км и районного значения – 180,5 км.