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По 1,5 млн тенге платят торговцы "Алтын Орды" за удобные места на рынке

По 1,5 млн тенге платят торговцы за лучшие места на "Алтын Орде" Фото: скриншот видео
На рынке "Алтын Орда" разгорелся очередной скандал: предприниматели жалуются, что у них требуют крупные суммы за самые "проходные" места. Тем, кто не может заплатить, предлагают переместиться в подвал, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Almaty TV, продавцы канцелярских товаров на "Алтын Орде" жалуются, что их вынуждают торговать в цокольном помещении, куда почти не спускаются покупатели. Торговцы возмущены тем, что это происходит в преддверии учебного года – они рискуют просто не сбыть свой товар.

"Сейчас никто не приходит на цокольный этаж. Потому что снаружи много канцелярских товаров продается. Если их всех тоже переместят в подвал, то и мы не против торговать там", – заявила предприниматель Жанна Жалимбетова, торгующая на "Алтын Орде".

По словам тех предпринимателей, которые уже переместились в полуподвальное помещение, на цокольном этаже у них не идет торговля. Из-за этого они не могут оплачивать аренду и кредиты, многие погрязли в долгах. У тех торговцев, которые смогли заплатить за "проходные" места на улице, дела идут гораздо лучше. Но за лучшие места на рынке, по утверждению предпринимателей, приходится отдавать по 1,5 млн тенге.


Администрация рынка заявила, что планировала объединить всю торговлю канцтоварами на одной площадке и создать предпринимателям равные условия, но сами торговцы не пришли к согласию, поэтому их решили оставить на прежних местах.

Скандалы на рынке "Алтын Орда" происходят регулярно. В июле администрация рынка заявляла о его рейдерском захвате.

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