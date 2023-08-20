На энергоблоке №3 МАЭК завершили ремонтные работы

На энергоблоке №3 на ТЭС ТОО "МАЭК" в Мангистауской области завершены ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба акимата Мангистауской области.



"В ходе работ были отремонтированы контактные кольца и изоляционная втулка ротора генератора. По их итогам специалистами были отмечены положительные результаты замеров изоляции и выполнена установка щеточно-контактного аппарата. После были проведены предпусковые операции. Работы велись круглосуточно". Акимат Мангистауской области

Энергоблок введен в работу 19 августа. По состоянию на 12:00 все ограничения по подаче электроэнергии, включая нефтяной и промышленный секторы, сняты.

14 августа устранить последствия аварии на энергоблоке МАЭК обещали в течение недели.

12 августа из-за аварии на энергоблоках МАЭК жители нескольких сел в Мангистауской области остались без света. Вечером 13 августа в регионе частично ограничили потребление энергии.

