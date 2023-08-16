В ЗКО построят 18 школ по проекту "Комфортная школа"

По информации областного управления образования, в Западно-Казахстанской области в настоящее время за счет различных источников финансирования строятся 23 школы.

Строительство трех школ ведется на средства местного бюджета, 15 школ в 7 районах строятся в рамках социальных обязательств компании КПО б.в. Все эти школы планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.



"Кроме этого, в рамках национального проекта "Комфортная школа" по области запланировано строительство 18 школ на 16 200 мест на 2023-2025 годы. Строительство 9 школ планируется начать в этом году и завершить в 2024 году, строительство еще 9 школ начнется в 2024 году и завершится в 2025 году. В настоящее время начато строительство 5 школ, проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика на строительство еще 4 школ. Что касается капитального ремонта школ, то в 2023 году на 6 объектов образования выделено 678,7 млн тенге. В августе планируется завершить капитальный ремонт 3 школ, еще в 3-х школах работы продлятся до конца года из-за задержки графика, в них учебный процесс будет организован на других объектах. На сегодня из 377 школ области 60 объектов подключены к централизованному отоплению, 291 объект отапливается с помощью автономных котельных, в 21 школе – печное отопление, в 5 школах – электрическое. В этом году по области 14 школ будут подключены к голубому топливу", – сказала руководитель областного управления образования Айгуль Мынбаева.

В регионе есть дефицит кадров, в школах не хватает 94 педагогов: учителей математики, русского языка и литературы в казахских школах, начальных классов, также нужны воспитатели, психологи, логопеды и дефектологи. Всего в образовательных учреждениях региона работают более 15 тысяч педагогов, из них свыше 12,5 тысячи учителей с высшим образованием, 478 педагогов имеют степень магистра.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"В новом учебном году в школах области будут обучаться более 121 тысячи школьников, в том числе около 13 тысяч первоклассников. Также в области функционируют 532 дошкольные организации, из которых 398 государственных и 134 частных объекта. На закупку школьных учебников и учебно-методической литературы из местного бюджета в этом году выделено 1 845 млн тенге. Ежегодно в рамках республиканской акции "Дорога в школу" оказывается материальная поддержка школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, во время подготовки к началу учебного года. Нуждающиеся могут подать заявку через портал "www.atamekenim.kz" на платформе "Дорога в школу". На данный момент подали документы на 7838 школьников, средства переведены на счета родителей 4728 обучающихся по 40 567 тенге на каждого ребенка. В этом году из фонда всеобуча по области на приобретение канцелярских товаров, школьной формы, спортивной одежды, обуви было выделено 372,6 млн тенге", – отметила Айгуль Мынбаева.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В целях безопасности все школы обеспечены системой видеонаблюдения, 266 учреждений образования обеспечены системой оповещения, в 260 объектах установлены тревожные кнопки, в 81 учреждении установлены турникеты, лицензированная охрана организована в 154 школах области. В текущем году на эти цели выделено более 511 млн тенге.



Также школы оборудованы теплыми туалетами, а для обеспечения санитарной безопасности – дезинфицирующими и санитарными средствами безопасности.