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Более полумиллиона казахстанцев получили адресные выплаты для малообеспеченных семей

Более полумиллиона казахстанцев получили адресные выплаты для малообеспеченных Фото: Zakon.kz
Свыше 565 тысяч человек из 107,8 тысячи семей получили адресную социальную помощь с начала 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК 18 октября, по состоянию на 1 октября адресную соцпомощь (АСП) назначили 565,7 тыс. казахстанцев. На выплату социальной помощи из бюджета выделили 65,7 млрд тенге.

В МТСЗН напомнили, что главная цель АСП – вывести малообеспеченных казахстанцев из сложной жизненной ситуации путем финансовой поддержки и обеспечить работой трудоспособных членов семей.

Адресная социальная помощь предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
  • ежемесячную дополнительную выплату детям из малообеспеченных семей в возрасте от года до шести лет включительно в размере 1,5 МРП (5175 тенге) на каждого ребенка. На 1 октября  дополнительные выплаты назначили 174,3 тыс. детей-дошкольников;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации.

Казахстанцы могут подать заявление на АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства Egov.kz.

О новых правилах назначения АСП читайте здесь.

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