Рекордный результат: сколько заработал Казахстан на туристах

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По данным Национального банка, один турист из дальнего зарубежья, посетивший Казахстан, в среднем приносит доход в размере 1500 долларов. Каждый иностранный турист создает два рабочих места, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году Казахстан посетили около миллиона иностранных туристов. В результате был зафиксирован рекордный результат по налогам от туристской деятельности в 389 миллиардов тенге. А места размещения в стране заработали 183 млрд тенге.



"За последние два года в стране значительно возросла численность занятых в сфере туризма, достигнув почти 500 тысяч человек. Министерство культуры и спорта планирует обеспечить до 2029 года 800 тысяч человек работой в сфере туризма", – сказал вице-министр культуры спорта Ержан Еркинбаев. В Казахстане приняли новые правила уплаты туристского взноса для иностранцев. Читайте также Более 11 тыс. гектаров земли в Алматинской области вернули в госсобственность Детей-маугли обнаружили в Алматы Новые вывески на бывших McDonald’s удивили казахстанцев

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