Иностранные туристы потратили в Казахстане более 2,6 млрд долларов

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

По данным Национального банка, средние расходы одного иностранного туриста из дальнего зарубежья во время визита в Казахстан составляют от 1200 до 1500 долларов США, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году общий объем расходов иностранных гостей на территории страны превысил 2,6 миллиарда долларов. Наибольшие суммы расходов иностранных туристов зафиксированы среди граждан следующих стран: Китая – 307 млн долларов;

Германии – 56 млн долларов;

Турции – 53 млн долларов;

США – 47 млн долларов. Ранее стало известно, что Мальдивы запретили въезд владельцам некоторых паспортов.

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