Иностранные туристы потратили в Казахстане более 2,6 млрд долларов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным Национального банка, средние расходы одного иностранного туриста из дальнего зарубежья во время визита в Казахстан составляют от 1200 до 1500 долларов США, сообщает Zakon.kz.
В 2024 году общий объем расходов иностранных гостей на территории страны превысил 2,6 миллиарда долларов.
Наибольшие суммы расходов иностранных туристов зафиксированы среди граждан следующих стран:
- Китая – 307 млн долларов;
- Германии – 56 млн долларов;
- Турции – 53 млн долларов;
- США – 47 млн долларов.
Ранее стало известно, что Мальдивы запретили въезд владельцам некоторых паспортов.
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