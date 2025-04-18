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Туризм

Иностранные туристы потратили в Казахстане более 2,6 млрд долларов

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По данным Национального банка, средние расходы одного иностранного туриста из дальнего зарубежья во время визита в Казахстан составляют от 1200 до 1500 долларов США, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году общий объем расходов иностранных гостей на территории страны превысил 2,6 миллиарда долларов.

Наибольшие суммы расходов иностранных туристов зафиксированы среди граждан следующих стран:

  • Китая – 307 млн долларов;
  • Германии – 56 млн долларов;
  • Турции – 53 млн долларов;
  • США – 47 млн долларов.

Ранее стало известно, что Мальдивы запретили въезд владельцам некоторых паспортов.

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Аксинья Титова
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