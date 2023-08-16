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Детей-маугли обнаружили в Алматы

Детей-маугли обнаружили в Алматы Фото: polisia.kz
В Алматы маму детей-маугли лишат родительских прав, сообщает Zakon.kz.

По словам инспектора ювенальной полиции УП Медеуского района, семья состоит на учете с мая 2023 года. Женщина приехала в Алматы из Павлодара. Во время проверок она неохотно шла на контакт.

"В ходе очередной проверки, 8 августа, я почувствовала неладное: в доме были слышны звуки, но дверь никто не открыл. К месту происшествия по моему сигналу были подтянуты местный участковый инспектор, сотрудники ДЧС и представители опеки. Дверь была принудительно вскрыта. Женщина находилась дома в состоянии алкогольного опьянения средней степени, как подтвердило освидетельствование. Детки – девочка, 2016 года рождения, мальчик, 2018 года рождения, и еще один мальчик, 2020 года рождения, были не ухожены. В доме царила антисанитария", – рассказала подробности участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОЮП УП Медеуского района Айжан Бутабаева.

Малышей доставили в центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

18 августа комиссия по защите прав несовершеннолетних будет решать вопрос лишения женщины родительских прав.

Ранее в Усть-Каменогорске обнаружили детей-маугли.

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