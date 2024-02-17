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58 тыс. гектаров земли вернули в госсобственность в Жетысуской области

земельный участок Фото: primeminister.kz
Прокуроры Жетысуской области вернули государству более 58 тыс. га земель стоимостью свыше 170 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Более 43 тыс. га сельхозземель стоимостью 90 млн тенге возвращены в Алакольском районе. Еще 15 тыс. га пастбищ стоимостью свыше 84 млн тенге в Каратальском районе.

"Указанные земли не осваивались и на протяжении длительного времени не использовались по назначению", – сообщили прокуроры.

В дальнейшем земельные участки планируют передать ожидающим лицам для эффективного использования.

Ранее два незаконно приобретенных земельных участка в Алматы вернули в госсобственность.

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