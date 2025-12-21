Где в Мангистау лечат раненых диких хищных птиц

Орнитологи рассказали, куда отвозят раненых диких хищных птиц, которых находят в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, врачи-орнитологи одной из ветеринарных клиник региона за собственные средства проводят лечение и полноценную реабилитацию диких хищных птиц, поступающих с тяжелыми травмами, в том числе с переломами крыльев и конечностей.

Как уточняется, в клинике уже были проведены операции на конечностях, казалось бы, безнадежных крылатых пациентов.

Благодаря точной диагностике, хирургическому вмешательству и качественной реабилитации многие пернатые уже вернулись в дикую природу. К примеру, один из спасенных беркутов был передан для содержания на страусиную ферму, рассказали ветеринары.

Среди спасенных – беркут, коршун и сокол. В настоящее время в клинике проходит реабилитацию после операции ушастая сова, состояние которой оценивают как стабильное, восстановление проходит под постоянным контролем специалистов.

"Мы убеждены, что дикая птица должна жить в небе, а задача человека – помочь ей вернуться туда", – подчеркнули ветеринары.

