Несколько автобусов временно изменили схемы движения в Астане
Фото: Zakon.kz
В Астане 16 августа 2023 года некоторые маршруты временно изменили схему движения. В ТОО "City Transportation Systems" объяснили, что такие меры приняты из-за ремонта дорог, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в компании CTS, до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №18, №30, №41.
Измененная схема движения маршрута №18
Фото: CTS
Измененная схема движения маршрута №30
Фото: CTS
Измененная схема движения маршрута №41
Фото: CTS
"Просим заранее планировать свой маршрут", – добавили в CTS, обращаясь к астанчанам и гостям столицы.
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Ранее сообщалось, что в Астане увеличивают число маршрутов. Как рассказали в компании CTS, с 31 августа 2023 года на линию выйдут два новых маршрута: №49 и №57. Подробнее можете узнать по ссылке выше.
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