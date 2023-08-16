Несколько автобусов временно изменили схемы движения в Астане

В Астане 16 августа 2023 года некоторые маршруты временно изменили схему движения. В ТОО "City Transportation Systems" объяснили, что такие меры приняты из-за ремонта дорог, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в компании CTS, до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №18, №30, №41.

Измененная схема движения маршрута №18

Фото: CTS

Измененная схема движения маршрута №30

Фото: CTS

Измененная схема движения маршрута №41

Фото: CTS

"Просим заранее планировать свой маршрут", – добавили в CTS, обращаясь к астанчанам и гостям столицы.

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Ранее сообщалось, что в Астане увеличивают число маршрутов. Как рассказали в компании CTS, с 31 августа 2023 года на линию выйдут два новых маршрута: №49 и №57. Подробнее можете узнать по ссылке выше.