38 новых медицинских объектов открыли в Северо-Казахстанской области

По поручению главы государства в СКО продолжается реализация национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", направленного на улучшение качества медобслуживания в селах, сообщает Zakon.kz.

В рамках проекта запланировано строительство 46 объектов первичной медико-санитарной помощи, восемь из которых сдали в 2023 году. В канун Дня Независимости в районах области для жителей сел открыли еще 38 медицинских объектов.

Обращаясь к 79-летнему ветерану Кызылжарского района Каинжамал Темиржановой, заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова отметила, что строительство медицинских пунктов ведется по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Теперь для сдачи анализов сельчанам не нужно ехать в район. В местном медпункте также будут расположены физиотерапия и дневной стационар.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В свою очередь Каинжамал Темиржанова, проживающая в этом селе уже девять лет поблагодарила главу государства и всех, кто способствует улучшению условий для сельчан, подчеркнув важность такой поддержки для людей ее возраста.

"Я очень рада, что открыли такой современный медпункт. Врачи здесь всегда вовремя осматривают, дают консультации, а также доставляют наши лекарства из района. Отрадно, что государство заботится о людях", – сказала ветеран.

Новые объекты здравоохранения оснащены оборудованием, которое позволяет оказывать услуги на самом современном уровне, обеспечивая комфорт и безопасность пациентов.

В селах Возвышенка и Бирлик района им. Г. Мусрепова открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта.

"Работают медсестра и фельдшер, приезжает для осмотра детей врач-педиатр, а также врач ВОП. Здание медпункта очень хорошее. При помощи руководителя местного ТОО здесь будет открыт кабинет для физиотерапии, а еще внутри будет открыта аптека", – рассказал главный врач ЦРБ района им. Г. Мусрепова Виталий Авраменко.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Строительство медицинских объектов позволит повысить качество оказываемых медуслуг и обеспечить их доступность населению сел.

"Население очень довольно, предыдущее здание было холодное. Теперь будет тепло, уютно, просторно. Мне очень понравились процедурный, смотровой и детский кабинеты. Медикам очень приятно здесь работать, а пациенты с удовольствием приходят на прием", – рассказала старшая медсестра фельдшерско-акушерского пункта села Возвышенка Татьяна Андреева.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

В этом году для жителей района М. Жумабаева открылся третий медицинский пункт. Два из них были введены в эксплуатацию в прошлом месяце. Теперь новый медпункт есть и в селе Надежка. За последние два года в районе построили пять медучреждений.

"Здание нравится, внутри много места для врачей и пациентов, спасибо президенту за такой медпункт. Чувствуется, что государство заботится о сельчанах", – рассказала жительница села Галия Каримова.

Открытию нового медпункта перед Днем Независимости порадовались и жители села Восходского Акжарского района. Современный объект тоже построили в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения". Всего в районе возвели четыре медицинских пункта.

"Я пенсионерка, страдаю от перепадов давления и болезни сердца. Мне новый медпункт очень понравился, у нас золотые медики, они должны работать в хороших условиях, пациентам тут тоже будет хорошо", – рассказала жительница села Восходского Мария Тапчинова.

Новые ФАПы, врачебные амбулатории и медпункты стали настоящим подарком для сельских жителей в преддверии Дня Независимости Казахстана. Эти открытия – лишь начало большого пути по модернизации системы здравоохранения в Казахстане, и Северо-Казахстанская область продолжает работать над созданием лучших условий для своих жителей.