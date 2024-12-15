#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.49
547.88
5.06
Общество

38 новых медицинских объектов открыли в Северо-Казахстанской области

медпункт, СКО, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 14:20 Фото: пресс-служба акимата СКО
По поручению главы государства в СКО продолжается реализация национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", направленного на улучшение качества медобслуживания в селах, сообщает Zakon.kz.

В рамках проекта запланировано строительство 46 объектов первичной медико-санитарной помощи, восемь из которых сдали в 2023 году. В канун Дня Независимости в районах области для жителей сел открыли еще 38 медицинских объектов.

Обращаясь к 79-летнему ветерану Кызылжарского района Каинжамал Темиржановой, заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова отметила, что строительство медицинских пунктов ведется по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Теперь для сдачи анализов сельчанам не нужно ехать в район. В местном медпункте также будут расположены физиотерапия и дневной стационар.

медпункт, СКО, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 14:20

Фото: пресс-служба акимата СКО

В свою очередь Каинжамал Темиржанова, проживающая в этом селе уже девять лет поблагодарила главу государства и всех, кто способствует улучшению условий для сельчан, подчеркнув важность такой поддержки для людей ее возраста.

"Я очень рада, что открыли такой современный медпункт. Врачи здесь всегда вовремя осматривают, дают консультации, а также доставляют наши лекарства из района. Отрадно, что государство заботится о людях", – сказала ветеран.

Новые объекты здравоохранения оснащены оборудованием, которое позволяет оказывать услуги на самом современном уровне, обеспечивая комфорт и безопасность пациентов.

В селах Возвышенка и Бирлик района им. Г. Мусрепова открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта.

"Работают медсестра и фельдшер, приезжает для осмотра детей врач-педиатр, а также врач ВОП. Здание медпункта очень хорошее. При помощи руководителя местного ТОО здесь будет открыт кабинет для физиотерапии, а еще внутри будет открыта аптека", – рассказал главный врач ЦРБ района им. Г. Мусрепова Виталий Авраменко.
медпункт, СКО, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 14:20

Фото: пресс-служба акимата СКО

Строительство медицинских объектов позволит повысить качество оказываемых медуслуг и обеспечить их доступность населению сел.

"Население очень довольно, предыдущее здание было холодное. Теперь будет тепло, уютно, просторно. Мне очень понравились процедурный, смотровой и детский кабинеты. Медикам очень приятно здесь работать, а пациенты с удовольствием приходят на прием", – рассказала старшая медсестра фельдшерско-акушерского пункта села Возвышенка Татьяна Андреева.
медпункт, СКО, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 14:20

Фото: пресс-служба акимата СКО

медпункт, СКО, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 14:20

Фото: пресс-служба акимата СКО

В этом году для жителей района М. Жумабаева открылся третий медицинский пункт. Два из них были введены в эксплуатацию в прошлом месяце. Теперь новый медпункт есть и в селе Надежка. За последние два года в районе построили пять медучреждений.

"Здание нравится, внутри много места для врачей и пациентов, спасибо президенту за такой медпункт. Чувствуется, что государство заботится о сельчанах", – рассказала жительница села Галия Каримова.

Открытию нового медпункта перед Днем Независимости порадовались и жители села Восходского Акжарского района. Современный объект тоже построили в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения". Всего в районе возвели четыре медицинских пункта.

"Я пенсионерка, страдаю от перепадов давления и болезни сердца. Мне новый медпункт очень понравился, у нас золотые медики, они должны работать в хороших условиях, пациентам тут тоже будет хорошо", – рассказала жительница села Восходского Мария Тапчинова.

Новые ФАПы, врачебные амбулатории и медпункты стали настоящим подарком для сельских жителей в преддверии Дня Независимости Казахстана. Эти открытия – лишь начало большого пути по модернизации системы здравоохранения в Казахстане, и Северо-Казахстанская область продолжает работать над созданием лучших условий для своих жителей.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Две трассы закроют для автомобилей в Туркестанской и Жамбылской областях
Общество
12:40, Сегодня
Две трассы закроют для автомобилей в Туркестанской и Жамбылской областях
Один из проспектов Астаны частично закрыли до 30 декабря
Общество
09:31, Сегодня
Один из проспектов Астаны частично закрыли до 30 декабря
В Петропавловске 20 семей из социально уязвимой категории получили ключи от новых квартир
Общество
02:59, 15 декабря 2024
В Петропавловске 20 семей из социально уязвимой категории получили ключи от новых квартир
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: