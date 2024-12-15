Еще на двух трассах Казахстана ограничили движение автомобилей из-за непогоды

Ухудшение погодных условий стало причиной ограничения движения транспорта еще на двух трассах республиканского значения в Казахстане 15 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖола", с 14:00 ограничение ввели в Туркестанской области для движения грузового транспорта на участке дороги "Алматы-Ташкент-Термез" км 620-663 – село Рыскулова – село Карабулак.

С 17:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта в Алматинской области на участке дороги "Подъезд к турбазе Алма-Тау", км 0-15 – поселок Туздыбастау – поселок Бескайнар. Предварительно ограничение будет действовать до 07:00 17 декабря.

Ранее в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения транспорта на двух трассах в Туркестанской и Жамбылской областях.