Еще на двух трассах Казахстана ограничили движение автомобилей из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
Ухудшение погодных условий стало причиной ограничения движения транспорта еще на двух трассах республиканского значения в Казахстане 15 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.
По информации "КазАвтоЖола", с 14:00 ограничение ввели в Туркестанской области для движения грузового транспорта на участке дороги "Алматы-Ташкент-Термез" км 620-663 – село Рыскулова – село Карабулак.
С 17:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта в Алматинской области на участке дороги "Подъезд к турбазе Алма-Тау", км 0-15 – поселок Туздыбастау – поселок Бескайнар. Предварительно ограничение будет действовать до 07:00 17 декабря.
Ранее в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения транспорта на двух трассах в Туркестанской и Жамбылской областях.
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