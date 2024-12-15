Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 16 по 18 декабря

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 16 по 18 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 16 декабря, по прогнозам синоптиков, на большую часть территории страны будет оказывать влияние ложбина активного северного циклона и связанные с ним атмосферные фронты.

"Ожидается снег. На западе Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя и снега, на востоке, юго-востоке и в центре страны – сильный снег. По республике ожидаются гололед, метель, туман, усиление ветра", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В районе Алакольских озер в Жетысуской области, а также ночью на юге Алматинской области ожидается очень сильный ветер порывы которого будут достигать 30 м/с и более.

В Астане

16 декабря: ночью и днем переменная облачность, небольшой снег, поземка. Ветер юго-западный 9-14 м/с с порывами до 15-20 метров. Температура воздуха ночью -14-16°, днем -8-10°.

17 декабря: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -8-10°.

18 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -5-7°.

В Алматы

16 декабря: облачно, снег, временами сильный снег. Ветер западный 3-8 м/с, ночью порывы до 13 метров. Температура воздуха ночью -16-18°, днем -6-8° с дальнейшим понижением.

17 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман.

Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью −16-18°, днем −5-7°.

18 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью −9-11°, днем 0-2°.

В Шымкенте

16 декабря: ночью переменная облачность, снег. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью −15-17°, днем −4-6°.

17 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер югоо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью −15-17°, днем 0-2°.

18 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью −5-7°, днем +1+3°.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды еще на двух трассах Казахстана ограничили движение автомобилей.