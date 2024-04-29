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В одном из районов Акмолинской области реализуют 10 инфраструктурных проектов

В одном из районов Акмолинской области реализуют 10 инфраструктурных проектов, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 15:01 Фото: пресс-служба акимата Зерендинского района.
В Зерендинском районе Акмолинской области в текущем году планируется реализовать новые проекты по среднему ремонту автомобильных дорог районного значения при участии ТОО "Кокшетауавтодор", которое выиграло тендер в 2024 году.
"В этом году у нас планируется реализация крупных проектов. Одними из них являются средний ремонт дороги Кокшетау – Атбасар – участок Акадыр – Уялы протяженностью от 9 до 23 км, работы завершатся в 2026 году. К тому же, будет произведен средний ремонт дороги Кокшетау – Рузаевка, а точнее, участка в селе Садовое, сроки выполнения также до 2026 года. Запланирован средний ремонт дороги Кокшетау – Атбасар на участке автодороги Карсак – Троицкое – Кошкарбай, сроки такие же, как и в вышеуказанных проектах – до 2026 года", – акцентировали в акимате Зерендинского района.

Как проинформировали в ведомстве, компания также ведет переходящий проект по среднему ремонту автомобильной дороги районного значения Кокшетау – Рузаевка по участку Жылымды – Акан – Уголки – Баратай.

Стало известно, что компания зарегистрировала свое предприятие на территории района, а это дополнительно способствует налогообложению региона.

Сообщается, что в прошлом году реализовано 13 проектов на сумму свыше 4 млрд тенге по ремонту дорог, все они завершены в полном объеме.

В текущем году местными исполнительными органами запланировано воплотить 10 инфраструктурных проектов по ремонту дорог, одним из них является установка водопропускной трубы в селе Ермаковка Байтерекского сельского округа Зерендинского района Акмолинской области на сумму 1 821 934 тенге. На проведение ремонтных работ в 2024 году изготовлена проектно-сметная документация.

Алма Байгужина

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