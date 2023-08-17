В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 17 августа

Фото: pixabay

По прогнозу синоптиков, в четверг, 17 августа, в Атырау, Алматы и Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: