Неблагоприятные метеоусловия 2 августа ожидаются в Алматы и еще двух городах РК
Метеоусловия в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на 2 августа. По данным РГП "Казгидромет", дожди с грозами, туман и жара до +42 ожидаются в Казахстане в среду.