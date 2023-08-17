Фермеры Алматинской области просят увеличить сброс сточных вод в Сорбулак

Фермерам Илийского и Жамбылского районов Алматинской области нечем поливать свои поля. Дефицит воды может привести к неурожаю, поэтому аграрии просят помочь им и увеличить объемы сбрасываемой в Сорбулак воды, которую они используют, сообщает Zakon.kz.

По информации Almaty.tv, Сорбулак может вместить до миллиарда кубических метров сточных вод. Однако в этом году накопитель заполнился на 700 миллионов кубометров воды.

Большая часть из нее уходит в песок – говорят аграрии. Все потому, что каналы водоотвода давно устарели. Помимо этого, часть воды испаряется.

"У нас практически весь массив на капельном орошении. Тем не менее проблема только усугубляется с нашим озером. То есть у нас в этом году до конца июля вода была в озере, теперь вы сами видите, что вода закончилась, а нам еще поливать целый месяц", – рассказал руководитель крестьянского хозяйства Олег Ткачук.

По словам фермеров, в накопитель сточных вод отправляют фиксированный объем очищенной воды. Если появляются излишки, их сбрасывают в реку Или.

"Когда мы обратились в "Алматы Су", отказ был в связи с тем, что воды не хватает. Начали разбираться, вода ушла на сбросной канал, в непонятные пять озер, и после этих озер сбрасывается в реку Или. Для чего это делается? У нас здесь много неосвоенных земель которые нуждаются в воде", – отметил руководитель крестьянского хозяйства Сергей Янис.

Неосвоенных земель в этом массиве около 6 тысяч гектаров. Сейчас используется для посева всего 2,5 тысячи гектаров. Они орошаются из накопителя Сорбулак через единственную насосную станцию.

"В Сорбулакский водоем идут сточные воды из города Алматы, они попадают туда после механической и биологической очистки. Причина низкого сброса в утвержденной эмиссии, то есть в определенных нормативах сброса воды в накопитель. Мы не раз обращались к поставщикам для решения проблемы. Часть воды они пускают в правобережный канал, и эта вода никак не используется", – объяснил заместитель акима Жамбылского района Акниет Туматаев.

О важности вторичного использования воды знают и в правительстве. В Минэкологии сейчас ведут работу по обеспечению рационального использования водных ресурсов. Но когда прекратится дефицит воды в Сорбулаке, ответственные лица точно сказать не смогли.

"На сегодняшний день отсутствует нормативно-правовой акт. Несколько лет мы поднимаем вопрос о его утверждении. Насколько нам известно, данный акт будет готов до конца августа. Простыми словами, это экологическое разрешение, которое определяет нормы сброса воды. При его наличии будет возможность пересмотреть объемы сбрасываемой в Сорбулак воды", – сообщила директор Балкаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов комитета МЭПР РК Раушан Иманбет.



