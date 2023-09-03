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Фермеры ЗКО бьют тревогу из-за дефицита воды

Фермеры ЗКО бьют тревогу из-за дефицита воды Фото: pixabay
На тотальный дефицит вода в отдельных районах Западно-Казахстанской области жалуются аграрии и животноводы региона, сообщает Zakon.kz.

Некоторые районы Западно-Казахстанской области рискуют остаться без источников воды. Фермеры уверены, что решать вопрос можно только на уровне правительства, в идеале, создав отдельный орган управления водными ресурсами. Об этом сообщает 24kz.

За последние пять лет основные водные артерии региона, Урал, Шаган, Караозен и Сарыозен, существенно обмелели. К примеру, в одном только Жангалинском районе высоло 14 озер из 16 существующих.

"Было бы здорово, если бы поменяли шлюзы, привели их в порядок. Все шлюзы остались ещё с советских времён. Они очень сильно изношены. Я считаю, что нужно задействовать экскаваторы и полностью поменять их". Бауыржан Магзенов, житель села Кызылоба

Более десяти лет длится строительство Кирово-Чижинского канала, который призван обеспечить водой отдельные районы области. Отмечается, что существует нехватка техники и специалистов.

Частично дефицит воды перекрывают за счет покупки ее в России. На это обошлось государственному бюджету за год в 6,5 миллиардов тенге. Но всех нужд закупка не покрывает. Фермеры региона уверены, что решит вопрос только министерство, которое нужно создать для решения водных вопросов.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев озвучил прогнозы по по возможному к 2040 году дефициту воды в Казахстане.

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