Трудности и испытания: астрологи предупредили представителей нескольких знаков зодиака

Близнецы, Раки, Стрельцы и Рыбы должны до конца месяца держать ухо востро, чтобы не упустить возможности и справиться со всеми трудностями, которые им предрекают астрологи, сообщает Zakon.kz.

По информации Life.ru, Близнецам будут мешать неуверенность в собственных силах, зависть окружающих и усталость. Однако справиться с этими сложностями помогут близкие люди. Общение с ними вернет Близнецам позитивный настрой и уверенность в себе.

Раки в начале августа тоже обречены на провал. Им не стоит спешить давать кому-то обещания или помогать — это может быть неудачное решение. Лучше расставить приоритеты грамотно и адекватно оценить свои силы. И не нужно огорчаться по пустякам! К концу августа ситуация обязательно изменится в пользу Раков.

Ближе к середине месяца напряженный период ждет Стрельцов. В первые дни августа множество непростых задач на работе заставит их мобилизовать свои интеллектуальные ресурсы и попросить о помощи коллег и друзей. В отношениях с членами семьи все тоже будет непросто: Стрельцам покажется, будто близкие люди к ним слишком холодны. Не следует впадать в уныние — к концу августа 2023-го ситуация на работе, впрочем, как и обстановка дома, изменится.

Рыбы в августе будут слишком подвержены влиянию негативных эмоций и апатии. Они рискуют утратить работоспособность, что чревато возникновением проблем с начальством и авралом в делах. С близкими людьми Рыбам стоит постараться быть тактичнее и не позволять себе срываться на окружающих. В конце августа дела, скорее всего, придут в норму.

Ранее российский астролог Тамара Глоба сообщила, что до конца последнего месяца лета успех будет сопутствовать сразу нескольким знакам зодиака. Как выяснилось, больше всего повезет Львам, Весам и Козерогам.