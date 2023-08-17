В ЗКО наградили победителей регионального этапа конкурса "Мерейлі отбасы"

В этом году национальный конкурс "Мерейлі отбасы" отмечает свое 10-летие. За все время существования конкурса в нем приняли участие более 2 тыс. семей Западно-Казахстанской области. Интерес к конкурсу у жителей растет с каждым годом.

Семейный конкурс превратился в добрую традицию и направлен, прежде всего, на укрепление института семьи и брака, возрождение нравственных ценностей, обеспечивая социальную и культурную преемственность поколений. В этом году в районных и городских турах подали заявку на участие в конкурсе свыше 200 семей, из них в областном этапе участвовала 21 семья.

"Конкурс стал своего рода национальным брендом, призванным укреплять семейные узы, национальные и культурные традиции. Крепкая, дружная семья – залог будущего страны, ее успешного развития и процветания. Конкурс объединил лучшие семьи региона, которые являются примером для молодого поколения. Они живут простой жизнью сельских тружеников, трудятся на государственной службе, воспитывают своих детей, учат их жизненной мудрости. Желаю каждой семье здоровья, гармонии, процветания, любви и верности", – сказал аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Фото: Оксаны Катковой

Победителями семейного конкурса в регионе стала многодетная семья Ниеткабыловых из села Сарыкудук Казталовского района, которые получили главный приз – миллион тенге. Супруги живут в согласии 46 лет, воспитали пятерых детей. Занимаются выращиванием скота и переработкой молока. Своих детей и внуков супруги учат трудолюбию, упорству в достижении поставленных целей.

"Мы с радостью готовились к конкурсу. Семья у нас большая, дети, внуки, живем все вместе в просторном доме. Очень рады, что жизнь простых сельчан не остается без внимания. Огромная благодарность организаторам за такое мероприятие, которое сплачивает всю родню, дарит чувство гордости за своих детей, за свою Родину. Всю жизнь мы трудимся, никто из нас не сидит без дела, ни стар, ни млад. Видим хорошие результаты своего труда, с уверенностью смотрим в будущее и строим дальнейшие планы", – отметила Нуржамал Карекенова.

Второе место по праву досталось большой семье военного Галымжана Утебаева. Глава семьи служит в воинской части 5515 вместе со своей супругой Злихой. В молодой семье 5 детей в возрасте от года до 16 лет, дети занимаются спортом и творчеством, показывая отличные результаты. В большой семье Утебаевых самому старшему и уважаемому члену семьи Сагиме Даулетияровой исполнилось 82 года. Она радуется успехам своей дочери и зятя, которые вместе начинали свой трудовой путь и создали прекрасную семью. Третье место по достоинству заняла семья Кажиахметовых. В династии представителей средств массовой информации общий стаж в журналистике составляет более века.

Фото: Оксаны Катковой

Каждая семья на конкурсе была уникальна, интересна и значима своими достижениями. Простые трудовые династии животноводов, учителей, мастеров-ремесленников, врачей прославляют свою профессию, вдохновляя трудолюбием и жизненным примером детей и внуков. Многие семьи многонациональные, где в согласии живут представители разных этносов, и многодетные, воспитывающие от 5 и больше детей.

Общественное объединение "Центр семьи "Ақ отау" на протяжении десятилетия занимается проведением конкурса "Мерейлі отбасы". Согласно критериям отбора: многодетность, патриотизм, трудолюбие, творчество и т.д, все участники областного этапа конкурса были награждены дипломами, ценными и денежными призами.

Фото: Оксаны Катковой

Большая и дружная семья Ниеткабыловых будет представлять ЗКО на республиканском этапе конкурса, который состоится в сентябре текущего года в г. Астане с участием президента страны Касым-Жомарта Токаева.