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Министр внутренних дел доложил Токаеву о криминогенной обстановке в стране

Токаев принял министра внутренних дел Саденова, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 16:36 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 сентября рассказали в Акорде.

Ержан Саденов проинформировал о криминогенной обстановке в стране. По его словам, с начала года отмечается снижение преступности.

В частности:

– количество уголовных правонарушений уменьшилось на четыре тысячи, в том числе преступлений – на семь тысяч;

– наблюдается сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними;

– наряду с этим улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений;

"Также министр ознакомил президента с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности и совершенствованию кадрового потенциала", – сообщили в Акорде.

Глава МВД рассказал президенту о реализации принципа "Закон и Порядок" и мер по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям и их профилактике:

  • за истекший период пресечено на 45% больше административных правонарушений, в том числе на 30% – случаев мелкого хулиганства, на 47% нарушений правил дорожного движения, за которые в два раза больше лиц лишены водительских прав.

Кроме того, Саденов представил информацию об обеспечении режима содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

13 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял министра просвещения Гани Бейсембаева, который доложил о мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране.

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