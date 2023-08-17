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Наводнение в Жетысу: пострадавшая пожаловалась на несправедливую компенсацию

Наводнение в Жетысуской области Фото: пресс-служба акима Жетысуской области
В селе Ешкиолмес Жетысуской области, где случился потоп, местная жительница пожаловалась на несправедливый объем компенсации за пострадавшее жилье, сообщает Zakon.kz

Женщина рассказала, что по решению комиссии в ее доме проведут ремонт, но она утверждает, что жить там невозможно. Судя по ее словам в видеообращении, аким области Бейбит Исабаев пообещал ей оказать всю необходимую помощь, но по факту принято решение, которое ее не устраивает. 

"Обычный ремонт тут не поможет. У меня двое детей, работаю техничкой. Мне же сказали что достойно помогут, а тут комиссия хочет сделать ремонт. Дальше жить здесь невозможно, везде трещины, после подтопления и вовсе хуже стало," – говорит женщина.


В акимате Ескельдинского района сообщили, что окончательное решение пока не принято, все запросы пока в процессе предварительного согласования. 

"Акиматом Ескельдинского района создана специальная комиссия, привлечены независимые эксперты из областного центра которые 13, 14, 15 августа обошли дворы населенных пунктов для определения нанесенного материального ущерба. В результате изучения состояния затопленных жилых домов будет составлен акт и произведены расчеты по выявлению ущерба до конца следующей недели. После чего будут применены окончательные меры по восстановлению домов," – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акима района. 

Женщина искренне надеется, что комиссия поменяет свое решение и она сможет получить новый дом. 

12 августа обильные осадки привели к подтоплениям сразу в трех районах Жетысуской области. Под водой оказался 21 дом.

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