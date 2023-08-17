Наводнение в Жетысу: пострадавшая пожаловалась на несправедливую компенсацию

В селе Ешкиолмес Жетысуской области, где случился потоп, местная жительница пожаловалась на несправедливый объем компенсации за пострадавшее жилье, сообщает Zakon.kz

Женщина рассказала, что по решению комиссии в ее доме проведут ремонт, но она утверждает, что жить там невозможно. Судя по ее словам в видеообращении, аким области Бейбит Исабаев пообещал ей оказать всю необходимую помощь, но по факту принято решение, которое ее не устраивает.



"Обычный ремонт тут не поможет. У меня двое детей, работаю техничкой. Мне же сказали что достойно помогут, а тут комиссия хочет сделать ремонт. Дальше жить здесь невозможно, везде трещины, после подтопления и вовсе хуже стало," – говорит женщина.





В акимате Ескельдинского района сообщили, что окончательное решение пока не принято, все запросы пока в процессе предварительного согласования.

"Акиматом Ескельдинского района создана специальная комиссия, привлечены независимые эксперты из областного центра которые 13, 14, 15 августа обошли дворы населенных пунктов для определения нанесенного материального ущерба. В результате изучения состояния затопленных жилых домов будет составлен акт и произведены расчеты по выявлению ущерба до конца следующей недели. После чего будут применены окончательные меры по восстановлению домов," – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акима района.

Женщина искренне надеется, что комиссия поменяет свое решение и она сможет получить новый дом.



12 августа обильные осадки привели к подтоплениям сразу в трех районах Жетысуской области. Под водой оказался 21 дом.

