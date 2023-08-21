22 дома пойдут под снос после потопов в Жетысуской области

По результатам обследования выявлено 89 домов, пострадавших от подтопления в селах Абай и Ешкиолмес Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Завершено обследование всех домов в селах Абай и Ешкиолмес Ескельдинского района Жетысуской области, где ранее произошло ЧС, связанное с проливными дождями, сообщает пресс-служба акима области Жетысуской области.





Предварительно признаны аварийными и определены под снос 22 дома. Остальные пострадавшие 67 домов подлежат текущему и капитальному ремонту, говорят в акимате.





"Также на сегодня завершены работы по очистке дворов и улиц населенных пунктов от грязевых и других видов мусора. Полностью были очищены 200 жилых дворов и вывезено более 200 тонн мусора. Всего в ликвидации последствий ЧС было задействовано 400 человек и более 50 единиц техники. Вместе с тем на данном этапе производится работа по очистке, расширению пропускной способности русла канала в целях предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в дальнейшем", – сказано в сообщении пресс-службы акимата.

Кроме того, будут произведены работы по среднему ремонту 12,7 км автомобильных дорог на семи улицах, установлены опоры уличного освещения протяженностью 4 км на четырех улицах данных аулов.





По завершении подсчетов материального ущерба всем пострадавшим жителям населенных пунктов будет оказана соответствующая материальная помощь, заключили в акимате Жетысу.



