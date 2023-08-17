Алматинские баскетболисты настроены на победу в Сербии

В Астане определили победителей национального финала по стритболу Red Bull Half Court 3х3.

Финальные баталии состоялись в колизее уличного спорта NS street life. Восемь мужских команд и четыре женские разыграли путевку на мировой финал Red Bull Half Court, который пройдет в сентябре в Сербии.



Отборочные турниры проходили на протяжении месяца в Алматы, Астане, Шымкенте и Актау. 170 команд бились за право попасть в национальный финал, но только 12 смогли доказать, что они лучшие.

В отличие от своего старшего брата 5х5, баскетбол 3х3 намного динамичнее. В команде четыре игрока: трое на площадке и один на замене, встречи проходят на одной половине корта в одно кольцо. Матч длится 10 минут либо до того момента, как один из соперников наберет 21 очко, поэтому игроки максимально выкладываются, радуя зрителей красивой и азартной игрой.

Национальный финал получился зрелищным и интригующим. Само место проведения – двухуровневая мультифункциональная арена уличного спорта – задавало настрой. Команды бились, как настоящие гладиаторы в колизее. Слепой жребий довольно неожиданно разбил команды на группы, в которых были как однозначные фавориты, так и темные лошадки. Это добавило интриги.

Фото: Виктор Магдеев

Захватывающим получился полуфинал у парней. Он стал наглядным примером противостояния опыта и молодости. Известная атырауская команда ISKER играла с начинающей астанинской командой IMS, а самая титулованная алматинская команда MAO Team встретилась вновь с молодыми ребятами из Rakhat. Видимо, по мнению судьбы, они не все выяснили в алматинском финале. Игры были напряженными. Молодые ребята бились за каждый мяч с профи, чем заслужили восторженные овации зрителей. Но опыт взял верх, хотя и с разницей в несколько очков.



В финал прошли MAO Team и ISKER. Два фаворита баскетбола 3х3. Оба коллектива давно играют, имеют множество регалий и, конечно, никто не хотел уступать. Тем более что для MAO это был матч-реванш, ведь в прошлом году они проиграли.

Финальная битва была непредсказуемой. В обеих командах собрались крутые игроки, которые, несмотря на усталость, колоссальное давление и травмы, старались максимально показывать красивый и зрелищный баскетбол. Было немало спорных моментов, но ребята осознавали всю ответственность и решали все вопросы профессионально. До последнего команды не отпускали друг друга больше чем на одно очко. Но удача в этот раз была на стороне MAO, и они сумели переломить игру в свою сторону, забрав победу со счетом 21:18.

"Задача была вернуться и забрать путевку на мировой финал, что мы и сделали. Главная задача – поехать в Сербию, сотворить историю и привезти главный приз", – сказал после финала капитан команды MAO Team Антон Котенко.

– Чего не хватило в прошлом году для победы?

– В прошлом году мы сильно готовились, но определенные казусы не позволили нам забрать путевку. Одна из главных причин, которая повлияла на результат, – наш лидирующий нападающий, на ком строятся все атаки, получил в полуфинале серьезную травму и ребята играли втроем. Мы тогда проиграли одно очко чемпионам. Было обидно, но это спорт. Поэтому вернулись в этот раз и доказали свое лидерство.

Фото: Виктор Магдеев

– Насколько баскетбол 3х3 развивается в нашей стране?



– Слабо. Причин этому много. Все скажут, что главная причина в том, что нет финансирования от государства, но я скажу, что это на третьем месте. Во-первых, должно быть желание и задача от федераций каждого города, во-вторых, сами игроки должны помогать в развитии. Нынешние команды не хотят играть на турнирах, где нет призовых денег. Радует, что сейчас появляются молодые игроки, такие как Rakhat, у которых глаза горят, потому что они приходят играть и развивать баскетбол, а не за деньгами.

В женском зачете все было проще, да и команд меньше – всего четыре. Девушки впервые в этом году играли на турнире Red Bull Half Court. Но это не помешало финалистам показать красивую игру. В борьбе за главный приз сошлись алматинская команда BC Tomiris и Shymkent team. Как говорится, южные красавицы добавили жары в астанинский климат.

С первых минут Tomiris захватили лидерство и уже не отпускали соперниц всю игру. Итог финала – 21:13 в пользу алматинской команды.

– Настрой на победу был, но мы понимали, что соперницы тоже хотят забрать путевку, поэтому старались показать лучшую игру, – поделилась капитан команды BC Tomiris Зинабдин Алтыншаш. – Сложно сказать, какая команда была для нас трудным противником, каждая была достойным соперником. Мы начали готовиться с мая и принимали участие во всех турнирах 3х3 по всему Казахстану. В стритболе важно быть всегда сконцентрированным и не выключаться из игры. Спасибо каждому игроку нашей команды за вклад в победу. Постараемся достойно представить страну на мировом финале.

Почивать на лаврах командам некогда. Мировой финал в Сербии состоится 16-17 сентября, и нашим баскетболистам предстоит доказать, что они достойные соперники. Пожелаем ребятам удачи!

Надежда Пляскина