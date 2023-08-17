12 школ на 5552 места появятся в Акмолинской области

О подготовке школ к новому учебному году подробно рассказали на брифинге для представителей СМИ, организованном региональной службой коммуникаций, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в регионе имеется 542 школы, в которых будут получать знания более 137 тысяч учащихся, из них 14 395 первоклассников.



В этом году особый упор делается на капитальный ремонт и строительство объектов образования. Как сообщили в ведомстве, капитальный и текущий ремонт был проведен на 101 – объектах.

"Мы планируем завершить ремонтные работы до начала учебного года. На сегодняшний день завершены работы по 4 объектам капитального ремонта и 38 объектам текущего ремонта. Так же, продолжается строительство 12 школ на 5552 места, самые крупные из них 2 школы по 1200 мест в городе Косшы, на 300 мест в селе Шубары, на 1200 мест в городе Кокшетау, а также строим два дополнительных учебных корпусов к СШ №4 города Акколь и к специальной школе-интернат № 4 в Кокшетау. Из них к 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию 5 объектов на 2092 мест, точнее школа на 120 мест селе Отемис Целиноградского района, Учебно-воспитательный комплекс Кокшетау на 392 места; школа на 1200 мест в Косшы; школа на 300 мест поселке Жибек жолы Аршалынского района; пристройка к СШ №4 Аккольского района, также за счет частных инвестиций введена в эксплуатацию школа на 1500 мест в г. Косшы. Ввод этих объектов позволит решить проблему 3-хсменного обучения в.Косшы и в с. с.Жибек жолы Аршалынского района", - сообщил руководитель управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин.

В ходе брифинга Шокан Жетписбаевич ответил на волнующие журналистов вопросы, одним из них был кадровый. Стало известно, что в этом году в организации образования прибыли 154 специалиста. Прием педагогов продолжается. Так же, в настоящее время по грантам акима области на педагогических специальностях обучаются 346 человек, выпуск в 2023 году составил 79 специалистов, которым выданы направления в организации образования области.

Одним из важных вопросов, волнующих родителей, является школьное питание детей. Как сообщили в управлении образования, с нового учебного года по поручению главы государства были выделены дополнительно финансовые средства на обеспечение бесплатного питания учащихся начальных классов. Таким образом, с 1 сентября 2023 года все учащиеся начальных классов, а их более 59 тысяч, будут питаться в школах области бесплатно. За качеством и составом продуктов будут следить лично представители управления и санитарные врачи. Как сообщил руководитель ведомства, в случае каких- либо вопросов по питанию родители могут обращаться в Управление образования.



