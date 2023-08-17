Глава МИОР о защите детей от насилия: Завтра может быть уже поздно

На заседании круглого стола, организованного Министерством информации и общественного развития, снижение насилия в отношении детей обсуждали общественные деятели, эксперты и представители государственных организаций, сообщает Zakon.kz.

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали отметил символичность проведения встречи в Туркестане, сообщили в пресс-службе МИОР РК.

"Этот регион – центр Великой степной цивилизации, священная основа нашей глубокой истории, крепких традиций. Глава государства, выступая в ходе Национального Курултая, который прошел в этом сакральном месте, поднимал важнейшие вопросы воспитания подрастающего поколения, проблемы насилия в отношении детей, сохранения семейных ценностей и дал соответствующие поручения", – подчеркнул Дархан Кыдырали.

В целях искоренения в обществе преступлений против материнства и детства министр акцентировал внимание на оперативном взаимодействии в этих вопросах с гражданским сектором, ответственными государственными органами, отметил необходимость формирования в обществе соответствующих норм и правил, а также призвал подробно обсудить меры профилактики.

"Если мы не решим эти вопросы сегодня, завтра может быть уже поздно. Мы считаем, что необходимо открыто признать проблему и принять взвешенные решения, чтобы укрепить в обществе культуру мира вместо культуры насилия. Как вы знаете, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу и выступлении на Национальном Курултае объявил прошедший год "Годом детей" и выступил с рядом инициатив, касающихся их благополучия, инвестиций в образование, безопасность и будущее подрастающего поколения. Мы должны активно работать в этом направлении", – сказал Дархан Кыдырали.

Ранее глава МИОР Дархан Кыдырали прокомментировал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.