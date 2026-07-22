Общественность Алматы: нужно закреплять ценности успешной нации
Участники обсудили, какие ценности должны стать основой развития Казахстана в условиях стремительных технологических изменений, укрепления правового государства и формирования гражданского общества.
Открывая заседание, заместитель акима Алматы Абзал Нукенов отметил, что сегодня общество переживает период глубоких преобразований, а потому особую актуальность приобретает формирование прочной системы ценностей.
Сегодня общество переживает глубокие изменения. Меняется парадигма мышления, трансформируется система ценностей. Поэтому важно совместно искать новые решения и направлять эти изменения на благо общества.Абзал Нукенов
По его словам, одним из ключевых приоритетов остается воспитание граждан, разделяющих общие ценности и осознающих свою ответственность перед обществом.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание укреплению нашей национальной идентичности через продвижение ключевых ценностей, популяризацию отечественной истории, языка, культуры и традиций. Глава государства отмечал: "Становление любой жизнеспособной, устремленной в будущее идеологии – всегда результат совместного поиска государства и общества. Мы должны гармонично объединить свои традиционные ценности с современными культурными нормами". Эти слова Президента подчеркивают важность сохранения национального наследия и его адаптации к современным реалиям как основы устойчивого развития общества и государства. Абзал Нукенов
В ходе круглого стола писатель и общественный деятель Мереке Кулкенов отметил, что духовные ценности, историческая память, язык, культура и традиции остаются фундаментом национальной идентичности. Именно сохранение духовного наследия и воспитание молодежи, по его мнению, обеспечивают преемственность поколений и устойчивое развитие государства.
Ректор университета "Туран" Рахман Алшанов обратил внимание на значение политической культуры и ответственности граждан. Он подчеркнул, что развитие демократических институтов невозможно без уважения к Конституции, законам и активного участия общества в жизни страны.
Доктор юридических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби Еркин Дуйсенов посвятил выступление вопросам верховенства закона. По его мнению, закрепленные в Конституции принципы "Справедливый Казахстан" и "Закон и порядок" должны стать основой государственной идеологии и общественной жизни, а соблюдение закона должно быть осознанным выбором каждого гражданина.
Директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садуакасова представила концепцию "Адал азамат" как современную ценностную модель развития личности и общества.
Принцип "Адал азамат" — это не просто одно из направлений государственной политики, а новая ценностная модель развития личности и общества. Его главная цель заключается в воспитании гражданина, который обладает честностью, ответственностью, уважением к закону и умеет служить общественному благу. Сегодня особенно важно сохранить внутреннюю нравственную мотивацию человека, поскольку современные технологии все сильнее влияют на наше мышление и поведение. Айгуль Садуакасова
В ходе обсуждения также были затронуты вопросы формирования системы ценностей у молодежи, развития гражданской ответственности, укрепления института семьи, экологической культуры и человеческого капитала. Общественный деятель Бекнур Кисиков подчеркнул важность бережного отношения к природе как одной из составляющих гражданской ответственности, а экономист Айбар Олжаев отметил, что главным ресурсом современной экономики становятся знания, профессиональные компетенции и человеческий капитал.
Как отмечают некоторые общественные деятели и эксперты, отдельные формы приветствия, получившие распространение в последние годы в обществе, не следует воспринимать как исконную казахскую традицию. По их словам, широко распространенные сегодня обязательное рукопожатие или приветствие с поцелуем в щеку не являются древним обычаем казахского народа. Кроме того, особое внимание необходимо уделить искоренению расточительства, так как это также является неотъемлемой частью культуры общества.
Подводя итоги встречи, участники сошлись во мнении, что устойчивое развитие Казахстана невозможно без укрепления духовно-нравственных ориентиров, повышения правовой культуры, воспитания ответственных граждан и развития человеческого капитала. Именно эти ценности, по мнению экспертов, должны стать основой современного общества и будущего страны.