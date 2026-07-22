Общественность Алматы: нужно закреплять ценности успешной нации

В Алматы состоялся круглый стол "Система ценностей современного общества: приоритеты и перспективы развития", объединивший представителей государственных органов, научного сообщества, общественных деятелей и экспертов, сообщает Zakon.kz.

Участники обсудили, какие ценности должны стать основой развития Казахстана в условиях стремительных технологических изменений, укрепления правового государства и формирования гражданского общества.

Открывая заседание, заместитель акима Алматы Абзал Нукенов отметил, что сегодня общество переживает период глубоких преобразований, а потому особую актуальность приобретает формирование прочной системы ценностей.

Сегодня общество переживает глубокие изменения. Меняется парадигма мышления, трансформируется система ценностей. Поэтому важно совместно искать новые решения и направлять эти изменения на благо общества. Абзал Нукенов

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По его словам, одним из ключевых приоритетов остается воспитание граждан, разделяющих общие ценности и осознающих свою ответственность перед обществом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание укреплению нашей национальной идентичности через продвижение ключевых ценностей, популяризацию отечественной истории, языка, культуры и традиций. Глава государства отмечал: "Становление любой жизнеспособной, устремленной в будущее идеологии – всегда результат совместного поиска государства и общества. Мы должны гармонично объединить свои традиционные ценности с современными культурными нормами". Эти слова Президента подчеркивают важность сохранения национального наследия и его адаптации к современным реалиям как основы устойчивого развития общества и государства. Абзал Нукенов

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ходе круглого стола писатель и общественный деятель Мереке Кулкенов отметил, что духовные ценности, историческая память, язык, культура и традиции остаются фундаментом национальной идентичности. Именно сохранение духовного наследия и воспитание молодежи, по его мнению, обеспечивают преемственность поколений и устойчивое развитие государства.

Ректор университета "Туран" Рахман Алшанов обратил внимание на значение политической культуры и ответственности граждан. Он подчеркнул, что развитие демократических институтов невозможно без уважения к Конституции, законам и активного участия общества в жизни страны.

Доктор юридических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби Еркин Дуйсенов посвятил выступление вопросам верховенства закона. По его мнению, закрепленные в Конституции принципы "Справедливый Казахстан" и "Закон и порядок" должны стать основой государственной идеологии и общественной жизни, а соблюдение закона должно быть осознанным выбором каждого гражданина.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садуакасова представила концепцию "Адал азамат" как современную ценностную модель развития личности и общества.

Принцип "Адал азамат" — это не просто одно из направлений государственной политики, а новая ценностная модель развития личности и общества. Его главная цель заключается в воспитании гражданина, который обладает честностью, ответственностью, уважением к закону и умеет служить общественному благу. Сегодня особенно важно сохранить внутреннюю нравственную мотивацию человека, поскольку современные технологии все сильнее влияют на наше мышление и поведение. Айгуль Садуакасова

В ходе обсуждения также были затронуты вопросы формирования системы ценностей у молодежи, развития гражданской ответственности, укрепления института семьи, экологической культуры и человеческого капитала. Общественный деятель Бекнур Кисиков подчеркнул важность бережного отношения к природе как одной из составляющих гражданской ответственности, а экономист Айбар Олжаев отметил, что главным ресурсом современной экономики становятся знания, профессиональные компетенции и человеческий капитал.

Как отмечают некоторые общественные деятели и эксперты, отдельные формы приветствия, получившие распространение в последние годы в обществе, не следует воспринимать как исконную казахскую традицию. По их словам, широко распространенные сегодня обязательное рукопожатие или приветствие с поцелуем в щеку не являются древним обычаем казахского народа. Кроме того, особое внимание необходимо уделить искоренению расточительства, так как это также является неотъемлемой частью культуры общества.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Подводя итоги встречи, участники сошлись во мнении, что устойчивое развитие Казахстана невозможно без укрепления духовно-нравственных ориентиров, повышения правовой культуры, воспитания ответственных граждан и развития человеческого капитала. Именно эти ценности, по мнению экспертов, должны стать основой современного общества и будущего страны.