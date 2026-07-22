#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
469.59
536.22
5.96
Общество

Общественность Алматы: нужно закреплять ценности успешной нации

общественность, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 10:32 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы состоялся круглый стол "Система ценностей современного общества: приоритеты и перспективы развития", объединивший представителей государственных органов, научного сообщества, общественных деятелей и экспертов, сообщает Zakon.kz.

Участники обсудили, какие ценности должны стать основой развития Казахстана в условиях стремительных технологических изменений, укрепления правового государства и формирования гражданского общества.

Открывая заседание, заместитель акима Алматы Абзал Нукенов отметил, что сегодня общество переживает период глубоких преобразований, а потому особую актуальность приобретает формирование прочной системы ценностей.

Сегодня общество переживает глубокие изменения. Меняется парадигма мышления, трансформируется система ценностей. Поэтому важно совместно искать новые решения и направлять эти изменения на благо общества.Абзал Нукенов
заместитель акима Абзал Нукенов, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 10:32

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По его словам, одним из ключевых приоритетов остается воспитание граждан, разделяющих общие ценности и осознающих свою ответственность перед обществом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание укреплению нашей национальной идентичности через продвижение ключевых ценностей, популяризацию отечественной истории, языка, культуры и традиций. Глава государства отмечал: "Становление любой жизнеспособной, устремленной в будущее идеологии – всегда результат совместного поиска государства и общества. Мы должны гармонично объединить свои традиционные ценности с современными культурными нормами". Эти слова Президента подчеркивают важность сохранения национального наследия и его адаптации к современным реалиям как основы устойчивого развития общества и государства. Абзал Нукенов
общественность, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 10:32

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ходе круглого стола писатель и общественный деятель Мереке Кулкенов отметил, что духовные ценности, историческая память, язык, культура и традиции остаются фундаментом национальной идентичности. Именно сохранение духовного наследия и воспитание молодежи, по его мнению, обеспечивают преемственность поколений и устойчивое развитие государства.

Ректор университета "Туран" Рахман Алшанов обратил внимание на значение политической культуры и ответственности граждан. Он подчеркнул, что развитие демократических институтов невозможно без уважения к Конституции, законам и активного участия общества в жизни страны.

Доктор юридических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби Еркин Дуйсенов посвятил выступление вопросам верховенства закона. По его мнению, закрепленные в Конституции принципы "Справедливый Казахстан" и "Закон и порядок" должны стать основой государственной идеологии и общественной жизни, а соблюдение закона должно быть осознанным выбором каждого гражданина.

ректор университета "Туран" Рахман Алшанов, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 10:32

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садуакасова представила концепцию "Адал азамат" как современную ценностную модель развития личности и общества.

Принцип "Адал азамат" — это не просто одно из направлений государственной политики, а новая ценностная модель развития личности и общества. Его главная цель заключается в воспитании гражданина, который обладает честностью, ответственностью, уважением к закону и умеет служить общественному благу. Сегодня особенно важно сохранить внутреннюю нравственную мотивацию человека, поскольку современные технологии все сильнее влияют на наше мышление и поведение. Айгуль Садуакасова

В ходе обсуждения также были затронуты вопросы формирования системы ценностей у молодежи, развития гражданской ответственности, укрепления института семьи, экологической культуры и человеческого капитала. Общественный деятель Бекнур Кисиков подчеркнул важность бережного отношения к природе как одной из составляющих гражданской ответственности, а экономист Айбар Олжаев отметил, что главным ресурсом современной экономики становятся знания, профессиональные компетенции и человеческий капитал.

Как отмечают некоторые общественные деятели и эксперты, отдельные формы приветствия, получившие распространение в последние годы в обществе, не следует воспринимать как исконную казахскую традицию. По их словам, широко распространенные сегодня обязательное рукопожатие или приветствие с поцелуем в щеку не являются древним обычаем казахского народа. Кроме того, особое внимание необходимо уделить искоренению расточительства, так как это также является неотъемлемой частью культуры общества.

общество, заседание, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 10:32

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Подводя итоги встречи, участники сошлись во мнении, что устойчивое развитие Казахстана невозможно без укрепления духовно-нравственных ориентиров, повышения правовой культуры, воспитания ответственных граждан и развития человеческого капитала. Именно эти ценности, по мнению экспертов, должны стать основой современного общества и будущего страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
обсуждение Послания президента в Астане
18:12, 24 сентября 2025
В Астане интеллигенция обсудила Послание президента
Дархан Кыдырали высказался о защите детей от насилия
19:26, 17 августа 2023
Глава МИОР о защите детей от насилия: Завтра может быть уже поздно
люди
09:47, 30 августа 2023
В ЗКО обсудили роль Конституции в развитии государства и общества
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фёдор Емельяненко
11:31, Сегодня
Президент UFC рад, что промоушену не удалось подписать Фёдора Емельяненко
&quot;Атакующий потенциал&quot;: в Британии сделали прогноз на матч &quot;Омония&quot; - &quot;Кайрат&quot; в ЛЧ
11:13, Сегодня
"Атакующий потенциал": в Британии сделали прогноз на матч "Омония" - "Кайрат" в ЛЧ
Норвежские арбитры назначены на матч &quot;Паневежис&quot; - &quot;Тобол&quot; в Лиге Конференций
10:53, Сегодня
Норвежские арбитры назначены на матч "Паневежис" - "Тобол" в Лиге Конференций
Нурканат Серикбаев и Жансай Смагулов
10:35, Сегодня
Казахстан заявил 15 дзюдоистов на элитный турнир в Швейцарии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: